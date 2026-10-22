Carriedo garantiza el apoyo "inequívoco" de la Junta a la Seminci y asegura aportacoines para toda la legislatura

La 71 Seminci reúne el talento y diversidad de la producción de CyL con ocho películas vinculadas a la Comunidad - SEMINCI

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado el apoyo "inequívoco" de la Administración autonómica a la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) y ha asegurado que las aportaciones económicas al festival se mantendrán a lo largo de toda la legislatura.

En este sentido, Fernández Carriedo ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha presentado el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2027, el cual contempla una dotación específica con carácter nominativo dirigida a la Seminci.

Así, ha remarcado que la presentación de estas cuentas por parte del Ejecutivo evidencia un "compromiso claro" con el festival que se extenderá durante todo el mandato. A este respecto, ha manifestado que la Junta mantendrá sus aportaciones económicas y su participación para consolidar el peso del certamen.

Finalmente, Carlos Fernández Carriedo ha subrayado la relevancia "nacional y internacional" del festival de cine vallisoletano que comienza este viernes 23 de octubre.