La Casa Botines de León acoge el martes la presentación del libro 'Gaudí y el Park Güell' de Bruno Bérchez

La Casa Botines de León presenta este martes 'Gaudí y el Park Güell. Viaje al interior de un sueño' de Bruno Bérchez. - CASA BOTINES

LEÓN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí acogerá este martes, 29 de septiembre, la presentación del libro 'Gaudí y el Park Güell. Viaje al interior de un sueño', un encuentro en el que su autor, Bruno Bérchez, detallará los elementos religiosos que ha descubierto en este espacio histórico.

La presentación comenzará a las 19.00 horas y el acceso al acto será libre por la puerta principal del Museo, según ha informado el Museo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, Bérchez ofrecerá las claves simbólicas para comprender la narrativa invisible del Park Güell, un sueño que fracasó comercialmente, pero que continúa con las puertas abiertas como espacio público.

El proyecto originalmente fue un encargo del empresario Eusebi Güell a Antoni Gaudí para construir, en el barrio de La Salut, un parque residencial donde una comunidad de familias pudiese descansar, pero también iniciar un camino para encontrar la verdadera salud: la salud espiritual.

SOBRE EL AUTOR

Bruno Bérchez (1977) es hijo del barrio de La Salut, donde ha vivido toda su infancia y juventud. Estudió diseño gráfico y, después de una experiencia de conversión, entró en el Seminario Diocesano de Barcelona.

Licenciado en Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en 2007 y ha sido, durante nueve años, delegado de Juventud de la Arquidiócesis de Barcelona.

Actualmente, es delegado de Anuncio e Iniciación Cristiana de la diócesis y párroco de varias parroquias del norte del barrio de Gràcia, entre ellas la Mare de Déu de la Salut, a la que pertenece el Park Güell.