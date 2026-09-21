La casa del parque de Aguilar de Campoo será la antesala de Las Tuerces, Covalagua y el geoparque de Las Loras

Inauguración de KARTS, la nueva Casa del Parque de Aguilar de Campoo. - JCYL

PALENCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva Casa del Parque de Aguilar de Campoo, llevará el nombre de KARST y se convertirá en la puerta de acceso a los paisajes protegidos de Las Tuerces y Covalagua y del geoparque de las Loras tras una inversión de 1,21 millones de euros.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha visitado la rehabilitación integral del antiguo edificio municipal de La Compasión y la transformación de sus instalaciones en un espacio interpretativo dedicado a la divulgación de los valores naturales, geológicos y culturales de estos paisajes protegidos, tal y como ha señalado durante la visita.

González Corral ha destacado que el nuevo equipamiento KARST es una "puerta de entrada a un territorio con un patrimonio natural extraordinario y una herramienta para que sea conocido y valorado".

"Las Tuerces, Covalagua y el geoparque de Las Loras declarado por la Unesco en 2017 tienen un enorme potencial como destino de naturaleza. Queremos que quienes se acerquen a este territorio conozcan su riqueza y también entiendan la importancia de su conservación", ha señalado.

Las obras de rehabilitación junto con la dotación expositiva han supuesto una inversión de 1,10 millones, ambas actuaciones promovidas por la Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y con financiación de la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa.

La Diputación de Palencia ha completado el equipamiento con el mobiliario de las plantas segunda y tercera, destinada a talleres y a residencia para investigadores, estudiantes o artistas, con una inversión superior a los 105.000 euros.

El edificio albergará una exposición permanente que tendrá como hilo conductor el agua y explicará, de una manera divulgativa, cómo este elemento ha modelado durante millones de años el paisaje kárstico de Las Tuerces y Covalagua, caracterizado por sus formaciones calizas, cuevas, cañones, manantiales y cascadas.

El edificio rehabilitado, conocido como La Compasión, fue construido en los años setenta en estilo internacional y en sus orígenes fue aulario y residencia de estudiantes. El arte que ha producido este modelado kárstico es el eje conceptual de las actuaciones desarrolladas por la Fundación Patrimonio Natural.

KARST se integra en una amplia intervención llevada a cabo por la Junta, la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres y la colaboración de la Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras (ARGEOL).

Así, la casa del parque se completa con otros dos espacios interpretativos situados en los propios entornos naturales. Endo-KARST, ubicado en la Cueva de los Franceses, en el paisaje protegido de Covalagua, explica los procesos geológicos que tienen lugar en el interior de la Tierra.

Exo-KARST, situado en Villaescusa de las Torres, se centra en los procesos que se desarrollan en la superficie y que han modelado el paisaje de Las Tuerces.

A este proyecto se han sumado durante 2025 y 2026 distintas actuaciones de mejora, entre ellas nuevas sendas y conexiones peatonales, la red de senderos de Las Tuerces, la mejora ambiental de la playa del embalse, el carril bici entre Aguilar de Campoo y la playa, y diferentes intervenciones en la Cueva de los Franceses.

También se han ejecutado trabajos para mejorar la conservación y el conocimiento de los valores naturales de Covalagua, con la monitorización de sus manantiales petrificantes y la mejora de algunas instalaciones de uso público.

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

En conjunto, las actuaciones desarrolladas por la Junta y la Diputación de Palencia, en colaboración con las entidades locales, elevan a 3,97 millones de euros la inversión realizada en estos espacios y sus equipamientos.

Para González Corral, este "gran proyecto" supone crear una red de equipamientos, senderos y recursos que permitirá conocer mejor el territorio y contribuirá a generar actividad económica vinculada al turismo de naturaleza. "Se trata de una gran apuesta de la Junta que queremos que se convierta en un revulsivo para dinamizar esta zona privilegiada", ha añadido.

El objetivo es que el equipamiento abra al público a partir de otoño, con la incorporación del equipo de educadores ambientales que atenderán el espacio que será gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

Las Tuerces y Covalagua forman parte de la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León desde 2019 y destacan por la singularidad de sus paisajes y por el patrimonio geológico asociado al modelado kárstico. El paisaje protegido de Las Tuerces, con 2.090 hectáreas, se caracteriza por sus formaciones calizas, relieves ruiniformes, lapiaces, cuevas y cañones, entre los que destaca el cañón de La Horadada.

Dentro de este espacio se encuentra el Monumento Natural del Laberinto de Las Tuerces, un conjunto de formas rocosas modeladas por la erosión que constituye uno de los elementos más representativos de este territorio.

El paisaje protegido de Covalagua, con 2.389 hectáreas, se localiza en el término municipal de Pomar de Valdivia y tiene como uno de sus principales valores la surgencia del río Ibia, asociada a una singular formación tobácea. En este espacio se encuentra el Monumento Natural de la Cascada de Covalagua, además de otros elementos de interés como el Mirador de Valcabado, el menhir del Canto Hito y la Cueva de los Franceses.

Ambos paisajes reúnen también una elevada biodiversidad y un importante patrimonio cultural vinculado a los pequeños núcleos rurales de su entorno.

Por su parte, el Geoparque Mundial Unesco Las Loras fue declarado en 2017 y cuenta con una superficie de 95.076 hectáreas, siendo el único geoparque de Castilla y León reconocido por la Unesco. Gestionado por ARGEOL, pone en valor la excepcional riqueza geológica y paisajística de este territorio del norte de Palencia y Burgos, donde los grandes páramos calizos, cañones fluviales, cuevas y otras formaciones geológicas conviven con un destacado patrimonio histórico y cultural.