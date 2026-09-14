Castilla y León registró 121.517 afiliados extranjeros en agosto, un 19,67 por ciento más y un 11,9% del total

Archivo - Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Randstad prevé que la campaña de Navidad generará en España 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de agosto en 121.517, lo que supone un aumento interanual del 19,67 por ciento (19.975 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 2,10 por ciento, con 2.496 trabajadores más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 68.166 hombres y 53.351 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (88.469) con 33.048 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 11,92 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 15,89 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 23,38 por ciento, seguida de Soria (16,47 por ciento), de Burgos (13,93 por ciento), de Ávila (12,47 por ciento), Palencia (10,82 por ciento) y de Valladolid (10,58 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: León (9,43 por ciento), Zamora (9,38 por ciento) y Salamanca (8,88 por ciento).