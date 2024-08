CCOO aplaude la decisión de identificar consultorios expuestos al gas radón

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León ha expresado su satisfacción ante la decisión de la Consejería del ramo de elaborar un mapa descriptivo de niveles de gas radón en la Comunidad, dado el riesgo cancerígeno que supone la exposición al mismo.

A través de la Dirección General de Salud Pública, el departamento de Francisco Vázquez ha finalizado la campaña de mediciones para elaborar un mapa descriptivo de los niveles de gas radón en la Comunidad y así evaluar la potencial exposición a este elemento, que se ha llevado a cabo durante los años 2021, 2022 y 2023 con la instalación de 3091 medidores en la Comunidad.

La presencia de este gas cancerígeno afecta en niveles más elevados a cinco de las nueve provincias castellanoleonesas, en concreto Avila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

La preocupación de CCOO sobre la exposición de los profesionales de la sanidad y las personas usuarias de Atención Primaria a este riesgo viene de mucho tiempo atrás.

Ya en 2017 se preguntó a la Dirección General de Industria y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda si se había creado un registro específico de actividades laborales con exposición al radón, y si se habían adaptado las medidas preventivas adecuadas al respecto, como recogía la normativa vigente.

Desde entonces la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla y León, tal y como destaca a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha velado por el cumplimiento de la prevención de riesgos en estas zonas.

En el año 2020, CCOO realizó una campaña informativa sobre la exposición al gas radón en los centros de trabajo dependientes de la Gerencia Regional de Salud, exigiendo actuaciones de carácter urgente en los lugares en los que este gas se encontrase por encima de los niveles de referencia.

A través de un estudio basado en los datos del Consejo de Seguridad Nuclear, el sindicato comunicó a la Consejería de Sanidad la existencia de 994 Centros de trabajo sanitarios ubicados en Zona I, que son zonas en las que los niveles de concentración de radón se sitúan entre 1 y 2 veces los valores de referencia, y 678 Centros de trabajo en Zona II, que son aquellas en las que los niveles de concentración de radón superan al menos 2 veces los valores de referencia.

Con estos datos, FSSCCOO CyL solicitó que se llevaran a cabo las mediciones de manera urgente con el fin de proteger a los trabajadores de la exposición al gas radón al igual que a las personas usuarias.

En respuesta a dicha demanda, la Consejería de Sanidad inició una campaña de mediciones en viviendas y edificios públicos con la finalidad de elaborar un mapa de riesgos de la Comunidad.

A día de hoy Castilla y León cuenta con 317 Consultorios Locales en la provincia de Avila, 411 en Salamanca, 281 en Segovia, 598 en León y 411 en Zamora. Del mismo modo, cuenta con 22 Centros de Salud en Avila, 36 en Salamanca, 16 en Segovia, 28 en León y 22 en Zamora.

La ubicación de muchos de estos centros se localiza en edificios cuyas características favorecen la presencia de gas radón en su interior. En ese sentido, los profesionales del sector sanitario, y en especial los que acuden a los Consultorios de Atención Primaria de las provincias más afectadas, sufren las consecuencias por la concentración de este gas y elevan la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón.

Por ello, desde CCOO se valora que su propuesta se tuviese en cuenta para visibilizar un riesgo que está afectando a la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo y posiblemente también a los usuarios.

Al no disponer de datos específicos sobre los edificios en los que se han realizado las mediciones, entienden que se han incluído en base al riesgo los centros de salud y los consultorios locales de las zonas más afectadas. De no ser así, considerán que la campaña no debería darse por finalizada sino que se debería realizar una ampliación.