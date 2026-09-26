CCOO lamenta que el nuevo curso universitario se inicia en CyL con los "mismos problemas" de cursos pasados

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el inicio del curso universitario 2026-2027, CCOO ha lamentado que las universidades públicas de Castilla y León "arrastren problemas estructurales" que afectan tanto a las condiciones laborales de sus plantillas como a la calidad del servicio público universitario.

El sindicato ha criticado especialmente el "bloqueo" de la negociación colectiva del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), una situación que CCOO vincula directamente con la "insuficiente financiación" de las universidades públicas y con la falta de desarrollo normativo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en Castilla y León.

La negociación del Convenio Colectivo del PDI contratado de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, vigente desde 2015, permanece bloqueada desde el pasado 4 de febrero, ha asegurado el sindicato, que ha explicado que en aquella reunión, las organizaciones sindicales presentaron una propuesta de tablas salariales para 2026 que todavía no ha recibido respuesta por parte de las universidades.

El sindicato ha reclamado una mejora de las retribuciones del PDI contratado, que considera "insuficientes" en comparación con las de figuras equivalentes de buena parte de las universidades públicas del resto del Estado.

El bloqueo afecta a unas 6.200 personas, alrededor de 4.600 integrantes del PDI y 1.500 personas investigadoras.

Ante la falta de avances, CCOO presentó el pasado 17 de julio una demanda contra las cuatro universidades públicas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el objetivo de que se reanude la negociación y se establezca un calendario obligatorio de reuniones.

CCOO ha considerado, además, necesaria la participación de la Consejería competente en estas negociaciones, dado que cualquier acuerdo sobre las retribuciones del PDI deberá contar con su aprobación.