CCOO recuerda a Vázquez que en CyL "sobran plazas MIR" por el "trato" que da a la Medicina Familiar

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reprochado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sus quejas hacia al Ministerio por el déficit de profesionales sanitarios y le ha recordado que en Castilla y León "sobran plazas MIR" por el trato que da a la Medicina Familiar y urge a "afrontar de una vez por todas una reordenación de los recursos humanos".

"Al consejero se le olvida siempre explicar una cosa. Que es que aquí en Castilla y León sobran plazas MIR. Este año han quedado 47 plazas vacantes. Podemos aumentarlas en 1.000 más si queremos, pero sobrarán 1.047 porque el déficit mayor que tenemos es en medicina familiar y comunitaria y dado el trato que esta Consejería da habitualmente a esta especialidad y que hace que la gente no quiere formarse en ella", ha explicado el integrante del equipo de acción sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Gonzalo Fermoso, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Valladolid y el en que ha estado acompañado por los también representantes sindicales Beatriz Benavente y Nieves Noriega.

Al hilo de estas palabras, Gonzalo Fermoso ha insistido en que ampliar las plazas MIR "no es la solución", algo que pasa por "afrontar ya de una vez por todas una reordenación de los recursos humanos". "Es evidente y necesaria en esta Comunidad desde hace años, aunque no tenemos tampoco mucho optimismo al respecto", ha añadido para insistir en que no tiene "ninguna intención en defender" al Ministerio de Sanidad, pero las competencias son "desde hace más de 20 años" ejercidas con "gobiernos sucesivos" del PP que, en sus palabras, ha sido "incapaz de planificar respuesta y plan para paliar este déficit al que aluden".

Argumentos esgrimidos por el represenante de CCOO a la hora de hacer un balance de la situación de la asistencia sanitaria en lo que va de verano y donde ha evidenciado que las quejas de los profesionales "son diarias". "Lo que tenemos es una serie de profesionales quemados, hartos pero que siguen asumiendo la sobrecarga asistencial en sus espaldas. Yo diría que los profesionales están ya anestesiados. Llega un momento en el que les dicen hoy en vez de 50 te voy a forzar 10 citas más porque tu compañero no está y ya la gente no tiene más ganas de pelear, es el punto al que hemos llegado", ha lamentado.

En este punto, Beatriz Benavente ha recordado que tras la convocatoria de huelga del 2023 uno de los "acuerdos de salida" era esa reordenación de recursos que incluía "Atención Primaria". "Ese grupo no se ha convocado, lo estamos esperando", para criticar que desde hace "unos años a esta parte" la Mesa Sectorial, órgano de negociación entre Administración y parte social, se ha convertido en "algo informativo".