Cinco investigados por caza furtiva con galgo en un coto privado en Encinillas (Segovia)

SEGOVIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Segovia investiga a cinco personas a las que sorprendió cuando realizaban caza de liebre con galgo, de forma furtiva, en un coto privado entre las localidades de Encinillas y Roda de Eresma.

Una llamada al Seprona activó el aviso para que una patrulla se desplazara al lugar. Allí ñps agentes observaron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, cazando con galgos. Los cazadores, al percatarse de la presencia de los guardias, intentaron darse a la fuga en un vehículo de alta cilindrada, sin llegar a conseguirlo al ser interceptados e identificados.

Los miembros del Seprona comprobaron que ninguno de los cazadores poseía autorización del titular del coto donde se encontraban, ni licencia de caza en vigor. Además, en el registro del interior del vehículo fueron halladas dos liebres muertas, escondidas bajo unas mantas. En el lugar donde fueron sorprendidos los furtivos, los guardias encontraron también dos visores térmicos escondidos entre unas piedras.

Tanto los dispositivos ópticos como las liebres cazadas fueron incautados y puestos a disposición de la autoridades competentes.

Los cuatro varones y la mujer son investigados por la presunta comisión de un delito contra la flora y la fauna relacionado con la caza furtiva, al carecer de autorización del titular del coto privado de caza. Se han instruido diligencias que fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Segovia y formulado denuncias administrativas pertinentes, remitidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

En las denuncias se exponen que los investigados carecen de licencia de caza en vigor, no tienen permiso del titular del coto, estaban cazando en día no hábil y desarrollaban la caza con medios no permitidos, como lo son los visores térmicos.