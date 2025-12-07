Los Cines Casablanca acogerán este lunes el estreno en Valladolid de 'La ley de Sodoma', de Rafael Gordon

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Casablanca acogerán este lunes, 8 de diciembre, el estreno en Valladolid de 'La ley de Sodoma', una obra que mezcla humor negro con la tragedia moral y que dirige el director Rafael Gordon.

Filmada en blanco y negro, 'La ley de Sodoma' sitúa su acción en un tribunal que parece suspendido fuera del tiempo. Cuatro personajes, juez, fiscal, abogado y acusada, se enfrentan en un juicio donde nada es lo que parece.

Allí, la ley parte del principio de la "presunción de culpabilidad", y cada palabra se convierte en un arma que puede cambiar el destino. Cuando los roles se invierten, el espectador se adentra en un laberinto moral donde la justicia se confunde con el deseo y la verdad con la obediencia, según ha señalado el equipo del filme en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta propuesta, el cineasta, que ha dirigido otros títulos como 'La mirada de Ouka', 'Leele' o 'Bellos suicidios', invita a "reír y estremecerse a la vez" a través de una experiencia cinematográfica que reflexiona sobre el alma humana y sus contradicciones.

En 'La ley de Sodoma', Gordon firma también el guion, adaptación de su obra de teatro homónima galardonada en 1999 con el Premio Unesco de Teatro, la producción y la dirección.

"La escribí hace veinte años y tuve que llevarla al cine porque el mundo se parece demasiado a aquello que imaginé entonces. Es una farsa trágica sobre la fatalidad de ser humanos", ha reflexionado al respecto.

El filme reúne a Arantxa de Juan, Víctor Rivas, Santiago Trancón y Luis Ramón en el cuarteto interpretativo presente en la película, que ya ha dejado huella con reconocimientos en certámenes internacionales como el Twin Rivers Media Festival (Estados Unidos), el Roma Short Film Festival (Italia) y el Ideal International Film Festival (India).

Además, en los Premios Cine Costa Brava 2025 arrasó con los galardones a Mejor Película, Mejor Guion, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario.

Los festivales la han descrito como "una farsa incómoda, lúcida y necesaria", una obra que "confronta la ética contemporánea desde la ironía más afilada".

La película ha sido seleccionada también por el Festival Internacional de Cine con Medios Altervativos (FICMA México), donde compite en la Selección Oficial de Largometrajes Internacionales de Ficción, y por el Festival de cine Rieti & Sabina de Roma (Italia).