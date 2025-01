El clavecenista Mahan Esfahani y un ensemble de cámara de la Oscyl, en concierto este lunes en el Liceo de Salamanca

SALAMANCA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El clavecenista Mahan Esfahani ofrecerá este lunes, 27 de enero, un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca acompañado de un ensemble de cámara de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl).

El concierto, en el que interpretarán obras de los compositores Manuel de Falla, Domenico Scarlati y Francisco Coll, forma parte del XIII Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca

Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org por un precio de 15, 20 y 25 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Mahan Esfahani (clave) estudió Musicología e Historia en la Universidad de Standford y completó sus estudios de clave en Praga con Zuzana Ruicková. El músico colabora frecuentemente con medios radiofónicos como la BBC Radio 3 y ha publicado artículos en 'The Critic', 'The New Yorker' y 'The Guardian'.

Desde su debut en Londres en 2009, su trayectoria abarca desde interpretaciones y grabaciones del repertorio tradicional hasta colaboraciones con compositores actuales y pioneras apariciones como solista de concierto con importantes orquestas sinfónicas.

Fue el primer y único clavecinista elegido como Artista de la Nueva Generación de la BBC (2008- 2010), ha sido ganador del premio Borletti-Buitoni (2009), del premio Wigmore Hall (2022) y, en octubre de 2023, del Opus Klassik por su grabación de conciertos para clave checos de Martinu, Krása y Kalabis.

Como solista, ha trabajado con directores como François-Xavier Roth, Ludovic Morlot, Alexander Liebreich, Thomas Dausgaard, Jirí Ro*en, Thierry Fischer y Andris Poga, así como con orquestas sinfónicas, de cámara y conjuntos de música contemporánea, además de mantener colaboraciones en el ámbito de la música de cámara con artistas como Antje Weithaas, Emmanuel Pahud, Nicholas Daniel, Michala Petri o Hille Perl.

Su compromiso con la música contemporánea para clave le ha llevado a encargar obras a compositores como Brett Dean, Miroslav Srnka o Anahita Abbasi.

En 2020 se publicó 'Musique?' (Hyperion), un álbum de obras electroacústicas para clave y está grabando para este mismo sello una integral de las obras para teclado de Johann Sebastian Bach que ha sido hasta ahora muy bien acogida por la crítica.