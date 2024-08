El Club Elvis revive al 'Rey del Rock' en el 47 aniversario de su muerte con eventos en Valladolid

Este viernes se podrá disfrutar de una audición de sus mejores temas y en septiembre la Playa de las Moreras será escenario de un festival

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Club Elvis ha organizado varios eventos y actividades en Valladolid por la conmemoración del 47 aniversario de la desaparición del 'Rey del Rock', quien falleció el 16 de agosto de 1977 de un ataque al corazón en su mansión de Memphis, Tennessee, motivo por el cual los homenajes se suceden en todos los rincones del mundo.

Con motivo de este aniversario, la Delegación del Club Elvis en Valladolid ha programado para este viernes, 16 de agosto, una audición-homenaje en el Café Berlín a las 20.30 horas en la que se ofrecerá una "cuidada" antología de los mejores temas del 'Rey'.

Se trata de un evento que tendrá en cuenta los temas predilectos de los miembros del club, quienes tienen de plazo hasta este jueves a las 00.00 horas para indicar las canciones elegidas y el porqué de esta elección, según ha señalado la Delegación en Valladolid del Club Elvis en un comunicado remitido a Europa Press.

Asimismo, como cada día 16 de agosto los interesados podrán escuchar en Rebel Radio el programa 'Ahora, Elvis' que se emitirá sobre las 21.00 horas y en esta ocasión servirá para repasar las grabaciones y actuaciones de Elvis en sus últimos meses de vida, además de contar con las secciones habituales de Antonio García con 'Elvis en la gran pantalla', César Valle con 'La canción del mes' y Noelia Hernando con 'Elvis en femenino'.

NOCHE DE ROCK AND ROLL

De la misma manera, en el transcurso de las fiestas patronales de la ciudad de Valladolid y en el marco de los conciertos que tienen lugar en la Playa de Las Moreras, se podrá disfrutar de una noche de rock and roll de la mano de los pinchadiscos Tahúres del RNR, Blanca y Gelo de Club Elvis y Freewelin, así como de las tres bandas: The Hot Jivers, Kike Jambalaya y su banda y The Rebel Boogie Trío. Los grupos actuarán en ese orden.

A este respecto, el Club Elvis ha remarcado que toda la programación es de acceso libre y gratuito y que han colaborado en su organización el Rock and Roll Club Valladolid, el Café Berlín y la emisora Rebel Radio, a los que ha agradecido por su participación e interés.