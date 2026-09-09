El Colegio de Logopedas de CyL celebra la norma de accesibilidad cognitiva y reivindica su rol judicial

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha expresado su satisfacción ante la aprobación del Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España. La institución ha destacado que esta normativa supone un triunfo en la defensa de los derechos de las personas con necesidades del lenguaje, la comunicación y la comprensión.

Desde el colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han valorado que el marco legal reconozca expresamente el derecho a la comprensión plena como un pilar de la justicia cognitiva e integración social. Asimismo, han recordado que, a partir del 2 de enero de 2027, la adaptación de notificaciones, actuaciones procesales, textos administrativos y entornos a formatos comprensibles se convertirá en un mandato legal exigible e imperativo.

El Colegio ha subrayado que la efectividad de la norma no será posible sin la participación activa de los profesionales de la Logopedia, al tiempo que la junta directiva ha aseverado que la accesibilidad cognitiva requiere evaluar individualmente las capacidades de comprensión y producción del lenguaje, diseñar adaptaciones validadas y aplicar Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) o Lectura Fácil. Garantizar la comprensión de procesos judiciales o intervenciones médicas requiere el rigor y la intervención técnica de los logopedas, según han añadido.

La entidad ha resaltado la trascendencia de esta medida en la Administración de Justicia, donde la barrera del lenguaje técnico ha generado históricamente situaciones de indefensión. En este sentido, han indicado que la incorporación de herramientas accesibles y la presencia del facilitador de la comunicación garantizarán que las personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, daño cerebral, afecciones neurológicas o deterioro cognitivo puedan declarar y ejercer sus derechos con autonomía e igualdad.

Por último, el Colegio Profesional de Logopedas ha reafirmado su absoluta disposición para colaborar activamente con juzgados, tribunales, colegios de la abogacía, administraciones públicas y entidades del sector social.

El objetivo de la institución es ofrecer asesoramiento técnico, formación especializada en comunicación clara y diseño de apoyos comunicativos para facilitar la transición hacia la plena accesibilidad antes de la fecha límite fijada para enero de 2027.