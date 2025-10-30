Consejo-. La Fundación Atapuerca recibirá 100.000 euros para la campaña de excavación 2025 los yacimientos de la Sierra

Archivo - Varios arqueólogos trabajan en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concederá una subvención de 100.000 euros a la Fundación Atapuerca, para la financiación de los gastos de seguridad y logística y actividades de comunicación de la campaña de excavaciones del año 2025 en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, así como para los trabajos de adecuación, reparación y mantenimiento de los caminos de acceso.

Las actuaciones que lleva a cabo la Fundación Atapuerca en el año 2025 se centran, como en años anteriores, en distintos aspectos relacionados con sus fines, tales como el fomento de la investigación científica en torno a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Asimismo, contempla la promoción de la formación de investigadores, la contribución a la difusión de los hallazgos científicos entre la sociedad en general, así como en foros especializados en el ámbito nacional e internacional, junto al respaldo organizativo al programa de investigación de los yacimientos, la coordinación del apoyo logístico a las campañas de excavaciones o la colaboración al desarrollo local del entorno territorial de los yacimientos, entre otras

La Junta de Castilla y León financia, con esta subvención, gastos relativos a la seguridad, en cumplimiento de la normativa de prevención y seguros necesarios para la protección de los excavadores.

En lo relativo a la logística de la campaña de excavación, se financian las actuaciones necesarias, tanto para la preparación de la campaña, como para el adecuado desarrollo y conclusión de la misma en los yacimientos.

Las actividades de comunicación y prensa tienen como objeto informar sobre el Proyecto Atapuerca y las actividades vinculadas en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y en las propias herramientas de difusión de la Fundación, todo ello, a través de la creación de contenidos digitales para su difusión en redes sociales y en la página web, entre otras acciones.