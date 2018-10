'Corriendo entre viñas' transcurrirá por los viñedos de las D.O de Valladolid para promover el deporte y el enoturismo

Publicado 10/09/2018 13:14:47 CET

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del circuito 'Corriendo entre viñas' se celebrará del 16 de septiembre al 21 de octubre y transcurrirá entre los majuelos de los municipios vallisoletanos de Cubillas de Santa Marta, Matapozuelos, Piñel de Abajo, San Román de Hornija y Melgar de Abajo para promover el deporte y el enoturismo.

El evento se ha presentado este lunes en un acto en el que han estado presentes el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso; el diputado provincial de Deportes, Consumo y Promoción Agroalimentaria, Luis Minguela, los alcaldes de Cubillas, Matapozuelos y Piñel de Abajo, Javier González, Fernando Sanz y Conrado Íscar, respectivamente, y el gerente de las D.O. Cigales, Raúl Escudero.

Las jornadas empezarán el 16 de septiembre en Cubillas de Santa Marta (D.O Cigales), continuarán el 30 en Matapozuelos (D.O Rueda), el 7 de octubre en Piñel de Abajo (D.O. Ribera del Duero), el 14 en San Román de Hornija ( D.O. Toro) y concluirán el 21 de octubre en Melgar de Abajo (D.O. Tierras de León).

Así, el circuito consta de cinco carreras pedestres que empezarán a las 11.00 horas y que consistirán en un recorrido largo, de entre 8 y 12 kilómetros, o uno corto, entre 3 y 6, que cada participante deberá elegir antes de inscribirse.

La carrera será puntuable con la obligación de participar en al menos cuatro pruebas. Habrá ganadores en cada una de los recorridos y en las categorías masculinas y femeninas, y se eligirá un campeón del circuito en cada una de sus categorías.

Los premios constarán de aportaciones de las bodegas de cada una de las D.O participantes y los patrocinadores, Alimentos de Valladolid, el Museo Provincial del Vino o Mercedes Benz Adarse, entre otras entidades colaboradoras.

VISITAS POR MUSEOS Y BODEGAS

Paralelamente, se desarrollarán visitas por museos y bodegas de estos municipios, catas de vino y degustación de productos gastronómicos de la zona para completar las jornadas.

Minguela ha destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los "magníficos" resultados y la "gran" aceptación que ha logrado el circuito desde que se inició y ha apuntado a la rotación que se realiza entre los municipios para dar a conocer los viñedos de las cinco D.O de la provincia de Valladolid.

Asimismo, ha resaltado que en esta edición esperan "batir el récord" del año pasado, con una cifra mínima de alrededor de 300 participantes en la mayoría de categorías y alcanzar un número entre los 400 y 500 asistentes en los circuitos infantiles.

Por su parte, Escudero, ha reiterado que esta actividad es una forma "fantástica" para fomentar el vino entre público joven, al que "cuesta" acercar esta bebida, promover el turismo y promocionar las D.O.