El creador ruso Ildar Tagirov gana el 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

BURGOS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Between the walls', del creador ruso Ildar Tagirov, se ha alzado con la máxima distinción del 23º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que concluía ayer con la gala final y la entrega de los galardones.

La pieza, interpretada por el propio Tagirov, se ha servido de la voz de María Callas y su más icónica grabación, el 'Casta diva de Bellini', como hilo argumental de una coreografía personal y expresiva a medio camino entre la danza, el teatro y la 'performance'. El ruso ha vuelto a ganarse el favor del Certamen con una distinción, el primer premio del jurado, dotada con 9.000 euros.

El segundo premio, con una dotación económica de 6.000 euros, fue para 'Burders of Being', propuesta que firma e interpreta el italiano Alessio Damiani junto a Nicola Stasi. El jurado, presidido por el bailaor Antonio Canales, otorgó el tercer premio (3.000 euros) al también italiano Adriano Bolognino por 'Bruciare (To Burn) – Into us'.

El cuarto y el quinto galardón del jurado reconocieron, respectivamente, los espectáculos 'After all', una producción franco italiana que lleva el sello de Manon Mafrici y Pasqueale Fortunato, y 'Bio Me'. Ambos galardones tienen una dotación de 3.000 y 2.000 euros.