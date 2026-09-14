Cruz Roja ha realizado 217 asistencias sanitarias durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026. - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha realizado un total de 217 asistencias sanitarias en Valladolid durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, desarrolladas entre los días 4 y 13 de septiembre de 2026. La Institución ha llevado a cabo 36 servicios preventivos a lo largo del periodo festivo.

Durante el despliegue del operativo, un total de 15 personas han sido trasladadas a centros hospitalarios. Las asistencias sanitarias requeridas con mayor frecuencia entre los ciudadanos han correspondido a mareos, heridas, contusiones, traumas y quemaduras, según un comunicado de la organización humanitaria recogido por Europa Press.

El dispositivo sanitario de la Institución se ha desplegado con el objetivo de complementar los recursos de la Administración. De este modo, Cruz Roja ha prestado cobertura preventiva en los distintos eventos socioculturales que se han celebrado durante estas jornadas en la capital vallisoletana.

Para desarrollar este operativo, la organización ha contado con la participación media diaria de una veintena de personas voluntarias procedentes de la red territorial. Asimismo, se han movilizado cinco vehículos, repartidos en tres de soporte vital básico y dos de apoyo logístico, además de contar con el soporte del Centro de Operaciones Autonómico (COA).

El operativo ha actuado en colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento de Valladolid y el área de Seguridad y Movilidad. Por ello, el personal de Cruz Roja ha permanecido presente en zonas de gran afluencia de público como la Plaza Mayor, el paraje del Caño Hondo junto al estadio José Zorrilla, el Real de la Feria, la Acera de Recoletos y la Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo.