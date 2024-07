Cuadrado deja la Portavocía de Vox en Valladolid porque el trabajo en su Área le tiene "en el chasis" y "es mucho lío"

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, ha explicado este martes que ha dejado la Portavocía del Grupo Municipal de Vox a su compañera Irene Carvajal porque su Concejalía es "muy grande" y "muy sacrificada".

De hecho, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Cuadrado ha aseverado que con el trabajo en su departamento se está "quedando en el chasis".

Alberto Cuadrado, que ha presentado este martes unos nuevos contenedores de fracción de orgánica, ha criticado que haya sido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, quien ha dado a conocer a través de las redes sociales una decisión que ha enmarcado en la "normalidad" del trabajo en el Grupo Municipal de Vox, que gobierna en el Ayuntamiento junto al PP.

En este sentido, Irene Carvajal, que asume la Portavocía de la formación, ha explicado a través de la red social 'X' que los tres concejales de la formación han tomado la decisión "por una cuestión operativa".

Cabe apuntar que hace dos meses la teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura intervino en los turnos de palabra de Vox durante el debate sobre el Estado de la Ciudad, una responsabilidad que en otras formaciones desempeñaron los portavoces.

Este martes, Alberto Cuadrado ha justificado su decisión de dejar este cargo en el grupo de derechas en que su concejalía es "muy grande", por lo que el trabajo necesario es "muy sacrificado". "Yo tengo una capacidad y estoy quedando en el chasis, la verdad", ha enfatizado.

Por ello, ha añadido que ha hablado con sus compañeros, que "siempre están dispuestos a echar una mano" e Irene Carvajal queda como portavoz y Víctor Martín, como suplente.

Cuadrado ha añadido las "distancias" que hay entre la Casa Consistorial y las dependencias de su Concejalía, en la Casa del Barco, por lo que en ocasiones señala que tiene que ir y venir a firmar documentos o participar en reuniones. "Es mucho lío", ha enfatizado.

El edil de Vox ha lamentado que "alguno", en referencia al portavoz socialista Pedro Herrero, "se entretenga porque no tenga otra cosa que hacer" y ha defendido que él no se considera "político", por lo que no entiende "por qué surge" la polémica.