Cuatro heridos, entre ellos tres menores, en un choque entre dos turismos en Valladolid

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VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años y tres menores han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico en la A-62, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar a las 16.22 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión de dos turismos en el kilómetro 125 de la A-62, en la salida hacia la avenida de Gijón, en la rotonda de Zaratán.

La llamada solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de unos 40 años y tres menores que habían resultado heridos en el choque.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar del accidente para atender a las cuatro personas heridas, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado.