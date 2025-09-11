CyL cree tras el fracaso de la reducción de jornada que la mayoría progresista no existió y que es un "falso relato"

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que el fracaso parlamentario del proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales evidencia que la mayoría progresista "nunca existió" y que sólo forma parte del "falso relato" que sustenta a "un Gobierno fallido" y sin resultados para el conjunto de los españoles.

"¿Dónde está esa supuesta mayoría progresista de la que se nos habló? ¿Dónde está esa mayoría progresista que justifica una investidura en la que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno", se ha preguntado en concreto el portavoz de la Junta que ha concluido que en España no hay un programa de legislatura para gobernar de forma coherente, "sólo para ir pagando cesiones y para ir pagando tarifas puntualmente a los socios separatistas".

Fernández Carriedo ha considerado al respecto que los "separatistas" han correspondido al Gobierno mientras éste ha "pagado la tarifa" y ha apuntado a que ahora han "mandado un aviso" porque el Ejecutivo ha dejado de pagar una tarifa que sufragan "todos los españoles", ha apostillado.

"No hay un programa de gobierno que pueda justificar una legislatura", ha concluido el portavoz de la Junta que ha lamentado que el Ejecutivo sólo esté sacando "medidas puntuales para ir compensando y pagando tarifas a sus socios separatistas" sin capacidad para beneficiar a las personas ni para tomar decisiones que lleguen a la vida concreta de la gente.

"Los únicos que se benefician son, por un lado, los separatistas que van consiguiendo su hoja de ruta y, por otro lado, Pedro Sánchez que sí consigue a cambio la investidura y permanecer en La Moncloa", ha añadido en su reflexión.

Respecto a las reclamaciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con motivo de la Diada, ha asegurado que no le preocupan las reclamaciones de un territorio de lo que cree que le beneficia y sí que haya un acuerdo con el Gobierno de España que "compre íntegramente el relato de beneficiar solamente a los partidos separatistas".

"Esto es lo peligroso de esta cuestión", ha advertido el portavoz de la Junta que ha criticado una vez más que el Gobierno sólo pacte y acuerde con los partidos separatistas para extender después esos temas al resto de comunidades autónomas "sin ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de consenso" tras lo que ha vuelto a llamar al diálogo y al consenso entre todos con un sistema basado en la igualdad y en la solidaridad.