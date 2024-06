CyL mantendrá abiertos todos sus centros asistenciales este verano con trasporte gratuito si hay "cierres puntuales"

CyL espera la respuesta del Ministerio sobre los MIR en último año de medicina Familiar y seguirá contratando profesionales sin especialidad



Todos los centros asistenciales de Castilla y León permanecerán abiertos este año y se proporcionará transporte a la demanda "gratuito" para derivar a otros pacientes en los casos "puntuales y sobrevenidos" en los que no se pueda ofrecer atención sanitaria, según ha avanzado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ha presentado el plan de contingencia para la época estival de la Gerencia Regional de Salud.

En este sentido, se prevé una inversión cercana a los 30 millones para contratos de profesionales, en el ámbito de la enfermería, celadores y auxiliares, entre otras categorías, y que rondarán los 2.000 profesionales entre Atención Primaria y Hospitalaria. Un plan que completa el cierre de 459 camas en los hospitales de la Comunidad, un 7,2 de las disponibles, y que responde a la "disminución de la ocupación" en este periodo y que se estima en el 65 por ciento en estas fechas.

Alejandro Vázquez ha estado acompañado por la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández Calderón, durante la presentación de este plan en el que el consejero ha asegurado que siempre y cuando sea "imprescindible" seguirá contratando a médicos licenciados sin especialidad.

En este sentido, ha criticado que "seis días después" de que se abordara en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el problema de la escasez de médicos en verano, la titular del ramo, Mónica García, continúa sin dar a conocer "qué medidas pueden adoptar" para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios. "Literalmente se lavó las manos de este problema y seguimos esperando a ver qué medidas podemos adoptar", ha apostillado.

Vázquez se ha referido, al hilo de estas palabras, a que la "única novedad" que hay con respecto a otros planes de contingencia, es que este año no podrán contratar por la pandemia a aquellos profesionales que no terminan su formación MIR hasta septiembre, situación en la que, según precisan a Europa Press desde Consejería, se encuentran un total de 156 médicos.

"Soy testigo directo de lo que sucede desde el año 2022. Se le ha dicho a los distintos ministros de Sanidad que era el momento de planificar qué podría ocurrir en el Sistema Nacional de Salud al no poder contar con estos especialistas sanitarios. No se nos ha hecho caso. Y es más, en el último pleno del Consejo Interterritorial se pudo ver cómo la ministra se lavó literalmente las manos de este problema y se limitó, única y exclusivamente, a pedir el plan de verano de cada comunidad autónoma. Es decir, no ejerce sus competencias, como digo, son las competencias de planificación de cohesión de la formación de los residentes, y sí que quiso inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas", ha reiterado.

En cuanto al plan, la directora general ha insistido en que lo que se hace en este periodo es "adaptar" la estructura de la Sanidad autonómica con la "demanda que existe en el verano".

"No se va a cerrar ningún centro de salud ni consultorio local y se va a mantener la frecuencia de asistencia de personal sanitario conforme a la orden de frecuentación que está en este momento en vigor. En aquellos centros en los que puntualmente o de forma sobrevenida no se pueda garantizar la frecuencia de asistencia existirá un sistema de transporte a la demanda, organizado y gratuito para el paciente que permitirá su traslado al punto de atención que se establezca o bien se atenderá en el domicilio", ha subrayado para asegurar también que los centros continuarán funcionando por la tarde todo con el objetivo de seguir prestando atención, en primaria, en menos de 48 horas desde que se solicita la cita.

Además, ha detallado que durante este verano se destinarán cerca de 30 millones en contratos en enfermería, al tiempo que la reducción de camas hospitalarias será "similar" a las del pasado año, y que será del 7,2 por ciento, 459 camas que, no obstante, "estarán siempre ahí si se necesitan".

"En caso de los hospitales, se estiman 1.467 contratos aproximadamente. En el caso de la atención primaria, hablamos de una estimación de 455 contratos, que se estiman en 40.000 jornadas de enfermería. Y en cuanto a las camas, preveemos que no van a ser utilizadas son esas 459, en torno al 7,2. Durante el año pasado, dispusimos de una ocupación del 65 por ciento del total del parque de camas instaladas, un total de unas 300 camas disponibles no utilizadas. Es decir que tenemos, de verdad, un margen amplio para poder garantizar esa asistencia sanitaria", ha matizado.

En cuanto a la contratación, ha advertido de que para el "refuerzo" en Atención Primaria de auxiliares administrativos, celadores, técnicos de rayos se destinarán en torno a 11,5 millones. "Y en el caso de la atención hospitalaria, lo que tenemos calculado más o menos es el coste de sustituciones únicamente de enfermeras. Hay un coste de sustitución de auxiliares, de TCAE, de celadores... Estamos hablando de más de 17,6 millones solamente en el concepto de la hospitalización, teniendo en cuenta, como digo, únicamente las enfermeras", ha apostillado.

DATOS PROVINCIALES

El plan de Contingencia detalla que en el hospital de Ávila se 'cerrarán' 19 camas; 84 en Burgos; tres en El Bierzo; un total de 113 en León; 59 en Palencia, 69 en Salamanca; 13 en Segovia; 27 en Río Hortega de Valladolid; 55 en el Clínico de Valladolid; 15 en el de Medina del Campo y dos en Zamora. No se variará, en este aspecto, en loos centros de Miranda, Aranda y Soria.

En cuanto a los contratos de enfermería se estima, dentro de la Atención Primaria, un total de 75 para el Área de Salud en Ávila; 66 en Burgos; 20 en El Bierzo; 48 en Palencia; 34 en las de Palencia y Salamanca; 52 en Segovia; 20 en Soria; 32 en Valladolid Este; 29 en Valladolid Oeste y 45 en Zamora.

En cuanto a los hospitales, se estiman en 73 contratos de enfermería; 157 en Burgos; 22 en Miranda; 24 en Aranda; 200 en León; 40 en El Bierzo; 96 en Palencia; 231 en Salamanca; 155 en Segovia; 40 en Soria; 117 en el Río Hortega de Valladolid; 190 en el Clínico de la misma ciudad; 25 en el de Medina del Campo y 97 en Zamora.