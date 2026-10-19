CyL registra una renta media de 16.036 euros por persona en 2024, un 6,18% más

Archivo - Una persona compra alimentos en un mercado, a 11 de agosto de 2023. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha alcanzado una renta neta media por persona de 16.036 euros en el año 2024, un 6,18 por ciento más con respecto al año anterior, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este valor, la Comunidad se ha situado en la novena posición del conjunto nacional, por detrás de Cantabria (16.068 euros) y por delante de La Rioja (15.830 euros).

La Comunidad se sitúa sobre la media de nacional, ya que, en este caso, la renta neta media por persona en el conjunto del país aumentó un 6,1 por ciento en 2024, hasta alcanzar los 15.948 euros, el mayor incremento se registró en la renta bruta por persona que alcanzó los 19.716 euros, en este caso por encima de los 19.463 euros de Castilla y León.

En la comparativa por territorios, el País Vasco ha liderado la renta neta media por persona con 19.995 euros, seguido por la Comunidad de Madrid, con 19.277 euros, y la Comunidad Foral de Navarra, con 17.701 euros. En el extremo opuesto, Extremadura ha registrado la cifra más baja, con 13.177 euros por persona, precedida por la Región de Murcia (13.218 euros) y Andalucía (13.342 euros).

Por otra parte, en lo relativo a la renta neta media por hogar, Castilla y León ha contabilizado 36.254 euros en 2024. Esta cifra ha situado a la autonomía en la decimotercera posición del conjunto autonómico, que encabeza la Comunidad de Madrid con 51.928 euros por hogar, seguida de las ciudades autónomas de Melilla (47.850 euros) y Ceuta (47.632 euros), así como de las Islas Baleares (47.774 euros) y el País Vasco (47.228 euros). Extremadura ha cerrado esta tabla con 30.805 euros por hogar.

Asimismo, el indicador de renta por unidad de consumo en la Comunidad castellano y leonesa ha fijado la media en 22.879 euros y la mediana en 20.650 euros. Respecto a los datos brutos, la renta bruta media en Castilla y León ha llegado a los 19.463 euros por persona y a los 44.001 euros en el ámbito del hogar.

POR PROVINCIAS

La provincia de Burgos ha registrado la mayor renta neta media por persona de Castilla y León en el año 2024 tras alcanzar los 16.879 euros. A la provincia burgalesa la ha seguido Valladolid, con una renta neta media de 16.620 euros por persona, y Soria, que ha ocupado el tercer lugar de la autonomía con 16.589 euros.

Por encima de la barrera de los 16.000 euros se han situado también Palencia, con 16.095 euros por habitante, y León, con 16.041 euros.Por debajo de ese umbral se han situado Segovia, con una renta neta media por persona de 15.841 euros, y Salamanca, con 15.458 euros.

Cierran la tabla autonómica Zamora, con 14.861 euros por persona, y Ávila, que ha anotado el valor más bajo de la comunidad con 14.402 euros.

En cuanto a la renta neta media por hogar, Valladolid ha encabezado la clasificación de la comunidad con 39.074 euros, seguida por Burgos (38.587 euros), Soria (37.887 euros) y Segovia (37.823 euros). Por detrás han quedado Palencia, con 36.080 euros por hogar; León, con 35.243 euros; Salamanca, con 34.256 euros; Ávila, con 31.961 euros; y Zamora, que ha registrado la cifra más baja con 31.729 euros.

Por su parte, la media de la renta por unidad de consumo ha tenido a Burgos a la cabeza con 24.157 euros, seguida de Valladolid (24.045 euros), Soria (23.689 euros), Segovia (22.925 euros), Palencia (22.888 euros), León (22.654 euros), Salamanca (21.891 euros), Zamora (20.801 euros) y Ávila (20.412 euros). La mediana para este indicador ha oscilado entre los 22.050 euros de Burgos y los 17.850 euros de Ávila.

Por último, en términos brutos, Valladolid ha registrado la mayor renta media por hogar con 48.029 euros, seguida de Burgos con 47.363 euros. Sin embargo, en la renta bruta media por persona Burgos ha figurado en primer lugar con 20.717 euros, por delante de los 20.429 euros de Valladolid y los 20.235 euros de Soria. En el lado opuesto, Ávila ha anotado los valores brutos más reducidos, con 17.100 euros por persona y 37.948 euros por hogar.