CyL registra seis de las diez temperaturas mínimas del país

Lista de las diez temperaturas más bajas del país en la mañana de este domingo, 13 de septiembre. - AEMET

ÁVILA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado seis de las diez temperaturas mínimas del país en la mañana de este domingo, 13 de septiembre, con Puerto del Pico (Ávila) en segunda posición al haber marcado 3,9 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estación de Reinosa (Cantabria) lidera la lista con 3,6 grados, seguida de Puerto del Pico y Aguilar de Campoo, esta última con 4,1 grados, mientras Cuéllar (Segovia) se encuentra en cuarta posición con 4,4 grados.

Cap de Rec (Lleida), con 5,2, se sitúa en la mitad de la lista, seguida de San Pedro Manrique (Soria), con 5,4; Sanabria Robleda-Cervantes (Zamora), con 5,7; Martinet (Lleida), con 5,9; Los Tojos Bárcena Mayor (Cantabria), con 6, y Riaño (León), con 6,2 grados.