Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y la actualidad política, en directo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, María Tardón, ha solicitado al juzgado de la ciudad autónoma que le remita la causa contra el delegado del Gobierno allí, Miguel Ángel Pérez.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita que le remitan la querella contra Pérez para valorar si debe incluirse en la causa de la Audiencia Nacional.

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