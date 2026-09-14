Vecinos del bulevar de Vallecas celebran los resultados del dispositivo de seguridad pero piden medidas sociales

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, supervisa el dispositivo de seguridad en el bulevar de Puente de Vallecas. - EUROPA PRESS

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del bulevar de Peña Gorbea, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, reconocen que la situación de seguridad en el barrio ha mejorado a raíz del dispositivo especial desplegado en el barrio, si bien insisten en que son necesarias medidas de carácter sociosanitario para dar una solución definitiva a los problemas de drogodependencia e insalubridad en la zona.

La Delegación del Gobierno en Madrid acordó desplegar un dispositivo especial las demandas vecinales. Este consiste en un incremento de 37 efectivos en la plantilla de Policía Nacional en Vallecas que han conseguido ya mejorar el "efecto disuasivo" con su presencia en las calles, pero con los que también aumenta la capacidad de reacción ante posibles situaciones de emergencia o altercados en la vía pública.

Los vecinos y comerciantes reconocen que la situación ha mejorado, si bien consideran que ahora es trabajo del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional el aplicar medidas de carácter sociosanitario para dar solución a los drogodependientes en la vía pública y personas en situación de sinhogarismo.

Así lo ha relatado ante los medios de comunicación el representante de la asociación Casco Viejo VK Luis Sánchez-Grande, quien ha alertado del "abandono institucional" por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, las administraciones que deben encargarse de la limpieza en las calles y la atención médica y social a las personas en la calles.

Aunque este dispositivo de seguridad ha conseguido mejorar la situación en la zona del bulevar, las personas drogodependientes "no se han esfumado", sino que se han desplazado a otras zonas del barrio. Es por esto que Luis insiste en que es necesario que se refuercen los servicios municipales para atender a estas personas que "malviven tirados en las calles".

Por otro lado, Valeria, una peluquera del barrio, ha explicado que antes los vecinos tenían miedo de acudir a los comercios del bulevar, pero que ahora la situación en los últimos días ha mejorado gracias al despliegue policial. "Llevo 21 años aquí y en este último año hemos visto una invasión masiva de yonkis", ha dicho.

Ahora este trabajo reforzado de la Policía en el Peña Gorbea da "seguridad" a los vecinos, que esperan que el dispositivo se prolongue en el tiempo para evitar que se reactiven los problemas de convivencia.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido al bulevar para hacer balance del operativo y conocer de primera mano las demandas de los vecinos y comerciantes. En este sentido, ha confirmado que el dispositivo "se va a seguir desarrollando en las condiciones intensas en las que se está desarrollando ahora".

"La plantilla de Policía Nacional en el distrito de Puente de Vallecas se ha incrementado en más de un 20% con esos 37 nuevos efectivos que han llegado desde hace unas semanas y que están prestando ya servicio", ha celebrado Martín, que pese a todo insiste en que por más que se incrementen los efectivos, la solución al problema pasa por un "esfuerzo parejo de los servicios sociosanitarios del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid".

SITUACIÓN SIMILAR EN PARQUE PARAÍSO

Martín ha aprovechado la ocasión para equiparar la situación a lo que ocurre en el parque Paraíso del distrito de San Blas-Canillejas, donde la Delegación del Gobierno ha reforzar también la seguridad pero insiste, al igual que en el bulevar, en que la solución a los problemas de insalubridad y sinhogarismo pasa por un refuerzo de medidas sociosanitarias por parte del Gobierno local y regional.

"Porque si simplemente intensificamos la presencia policial, lo que vamos a hacer es desplazar los problemas", ha señalado Martín, en la línea de lo que señalan los vecinos del bulevar de Puente de Vallecas, que exige además al Ayuntamiento de Madrid "cumplir con sus competencias y velar por los vecinos de Vallecas".

"Valen tanto como los vecinos de Chamberí o los asistentes a la Fórmula 1. Valen tanto o más, porque lo están pasando peor", ha remachado Martín, que en este punto ha adelantado que la Delegación del Gobierno volverá a convocar la mesa tripartita para abordar la situación en el parque Paraíso de cara a un "plan integral" de seguridad en el barrio.