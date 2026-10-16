CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A+, A- y 0- en rojo y otros cuatro en amarillo

Llamamiento urgente a la donación de sangre en CyL - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de siete grupos, con A+, A- y 0- en rojo, y otros cuatro (0+, B+, B- y AB-) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los tres grupos en rojo y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación sólo están en verde las reservas del grupo AB+.

Además, Salud de Castilla y León se ha hecho de un llamamiento de Dona Sangre que urge a la donación de sangre y plaquetas. "Se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos para atender a los pacientes que necesitan transfusiones", insisten.