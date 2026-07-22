Declarado índice de gravedad 1 un incendio en Borgohondo (Ávila)

Declaración de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio en Burgohondo (Ávila). - JCYL

BURGOHONDO (ÁVILA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un fuego declarado en Burgohondo (Ávila) en el que trabaja casi una treintena de medios aéreos y terrestres, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

El incendio, que se ha iniciado a las 15.15 horas por causas que se investigan, se ha declarado IGR 1 ante la posibilidad de que se puedan tardar más de 12 horas en su estabilización y puedan peligrar masas arboladas en una superficie superior a las 30 hectáreas.

En su extinción trabajan actualmente 27 medios, entre los que se encuentran tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, una bulldozer, seis brigadas y siete medios aéreos, entre otros.