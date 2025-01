Defensor del Paciente pide investigar la muerte de un hombre por infarto en el Centro de Salud de Tudela

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Valladolid investigar la muerte por infarto de un paciente la noche del pasado día 1 al 2 de enero en el Centro de Salud de Tudela de Duero, tras advertir de una supuesta omisión del deber de socorro, una negligencia del médico que le atendió o una falta de medios.

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se hace eco del escrito de la mujer de la víctima, Amparo, en la que ésta expresa su malestar por lo ocurrido aquella noche cuando su marido, Silvino C, tras sentirse indispuesto y vomitar, fue trasladado hasta el referido centro de salud donde entró sobre las 04.30 horas.

La mujer apunta que en ese momento tan solo había un medico y que al llegar comenzó a sentirse peor, se mareó y cayó al suelo, ante lo cual el facultativo, según añade, le inyectó algo--ella cree que adrenalina--y luego le puso una mascarilla con oxígeno.

Ante la ausencia de una enfermera, la viuda tuvo que encargarse de ir indicando al médico la tensión que tenía el paciente. "Yo, entre sujetar la cabeza y la espalda de mi marido entre mis piernas y sujetando la mascarilla del oxígeno por que se le caía y el ataque de nervios que tenía, lo único que podía indicar al médico era si subían o bajaban los valores pero nada más", asegura la esposa de Silvino.

La ambulancia, siempre según la versión de la denunciante, tardó en llegar una hora, y entre tanto estuvo sujetando la mascarilla del oxígeno y suplicando a su marido que no le dejase y leyendo las saturaciones.

"En no sé qué momento mi marido me dijo: 'Mari me muero, me muero' y ya no habló más. Cuando llegaron los de la ambulancia intentaron reanimarle pero ya era demasiado tarde", recuerda la esposa, según la cual la muerte fue certificada a las 05.59 horas.

El forense certificó un infarto súbito.

"Por qué estaba el médico solo y no hizo una reanimación; dónde estaba la enfermera, la cual llegó a las 06.00 horas discretamente, cogió su coche y se fue; Por qué tardó tanto en llegar la ambulancia", son las interrogantes que se plantea ahora la viuda, quien reconoce no saber si el final hubiese cambiado o no de haberse hecho las cosas de otra forma.

Ante ello, la Asociación El Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de Valladolid para reclamar una investigación con el fin de depurar posibles responsabilidades, si las hubiera.