SORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria, en el marco de la Operación Horcajo, ha detenido a tres personas, dos de ellas vecinas de Vinuesa (Soria) y una de Valencia, como presuntas autoras de delitos contra la flora y la fauna.

A una de ellas se le atribuye, además, un presunto delito de tenencia ilícita de armas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La operación se inició el pasado mes de septiembre, cuando celadores de la Reserva Regional de Caza de Urbión pusieron en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil unos hechos relacionados con la práctica de la caza furtiva en el paraje denominado El Horcajo, en el término municipal de El Royo (Soria).

Durante los meses de septiembre y octubre se establecieron diversos dispositivos conjuntos de vigilancia entre agentes de la Junta de Castilla y León y efectivos del Seprona, encaminados al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de sus responsables.

Como resultado de las investigaciones, se logró identificar a los tres presuntos autores, quienes habrían desarrollado actividades cinegéticas sin la correspondiente autorización, con medios no permitidos y en horario nocturno, fuera del horario hábil establecido para el ejercicio de la caza.

Las actuaciones culminaron con la detención de una persona el pasado 26 de septiembre y de otras dos el 25 de noviembre.

La Guardia Civil recuerda que la caza furtiva constituye una grave amenaza para la conservación de las especies, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, y reitera su compromiso con la protección del medio natural y el cumplimiento de la normativa cinegética.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, con el apoyo de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y con la colaboración del Servicio de Guardería de la Reserva Regional de Caza de Urbión.

Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente y ha dado cuenta igualmente de las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente de Soria.