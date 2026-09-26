Detenido tras estafar casi 2.000 euros al hombre que lo tenía acogido en su casa en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un joven con hachís oculto en los calzoncillos que vendía junto a un parque - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras defraudar supuestamente 1.961,06 euros al titular de la vivienda que lo tenía acogido temporalmente en su domicilio.

El arrestado realizó presuntamente diversas transferencias bancarias y envíos a través de Bizum sin el consentimiento del afectado, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima el pasado 10 de agosto, cuando detectó en sus cuentas movimientos no autorizados por un valor de 1.741,06 euros atribuidos a una persona conocida.

Posteriormente, el 15 de septiembre, el denunciante volvió a acudir a dependencias policiales al comprobar nuevos cargos irregulares por importe de 220 euros.

La operativa fraudulenta combinaba transferencias bancarias, envíos de dinero mediante la aplicación Bizum y retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

Todas estas operaciones no consentidas tenían como destinataria la cuenta bancaria del investigado, quien aprovechó el periodo en el que se encontraba alojado temporalmente en la vivienda de la víctima para llevarlas a cabo.

Tras realizar las gestiones correspondientes para corroborar la autoría de los hechos, los agentes procedieron a la localización y detención del sospechoso en la mañana del pasado 22 de septiembre.

Una vez tramitadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.