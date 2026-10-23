Detenido en tres ocasiones durante la misma semana por robos en establecimientos de restauración de Salamanca

SALAMANCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras sustraer diversos efectos y dinero de un establecimiento de restauración de la capital salmantina, donde amenazó y agredió a una trabajadora.

Es la tercera ocasión en la que ha sido detenido por hechos similares en la presente semana, y además se realizan actualmente investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

El último episodio ha ocurrido a media mañana de este viernes, cuando se han recibido varias llamadas en dependencias policiales de ciudadanos que alertaban de una fuerte discusión entre un hombre y una mujer en la vía pública, y que la mujer solicitaba ayuda, tal y como han indicado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes han sido comisionados y, una vez en el lugar de los hechos, han observado en la vía pública a una mujer que discutía con un hombre y se han dirigido hacia ellos. La mujer ha resultado ser trabajadora de un establecimiento cercano, quien les ha manifestado que el hombre había accedido a distintas dependencias del local, incluida una zona donde guardaban dinero y objetos de valor.

Al abandonar el establecimiento había intentado retenerlo para pedirle explicaciones, pero no lo había conseguido, por lo que había salido detrás de él y le había dado alcance en la vía pública, donde le exigió que le devolviera todo lo que había sustraído.

El hombre amenazó verbalmente y, en un momento determinado, la cogió por el brazo y zarandeado fuertemente, además de apartarla con violencia, lo que la dejó marcas y erosiones.

Por estos hechos, los agentes han procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, al tiempo que han localizado entre sus pertenencias una mochila que contenía una cartera con documentación a nombre de la perjudicada, tarjetas, dinero y varios blíster con monedas sueltas. Todo ello ha sido intervenido y se ha hecho entrega después a la perjudicada.

Una vez finalizados los trámites documentales en dependencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, a la que se ha dado cuenta de los hechos acaecidos.