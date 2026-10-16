Detenido por usar una red japonesa de grandes dimensiones para atrapar pájaros en el río Nela, en Villarcayo

1125867.1.260.149.20261016102702 Uno de los pájaros atrapados. - SUB GBNO. BURGOS

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de La Guardia Civil han localizado y retirado de la ribera del Río Nela, a su paso por la localidad burgalesa de Villarcayo, una red japonesa utilizada ilegalmente como trampeo para la captura de manera indiscriminada de pájaros, principalmente fringílidos.

Asimismo, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, el responsable, de 20 años, ha sido identificado y puesto a disposición judicial, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna. Los hechos ocurrieron semanas atrás cuando, fruto de la colaboración ciudadana, el Seprona tuvo conocimiento de la presencia de un joven que, usaba métodos prohibidos paara captura pajarillos de pequeño tamaño, en las inmediaciones del río Nela.

Los agentes verificaron sobre el terreno la presencia de una malla o red, denominada 'red japonesa' o 'de niebla' debido a que es casi invisible y pasa desapercibida a la vista al estar fabricada con hilos muy finos; se fundía con el medio, con el contraste de las sombras y el fondo vegetal. Con unas dimensiones de ocho metros de largo por otros dos de ancho, se encontraba estratégicamente colocada para la captura de cualquier ave que atravesara la zona, sin discriminar especies; en ella se constataron ocho ejemplares enganchados.

Cuatro fueron liberados en el momento con vida y en aparente buen estado físico, mientras que otros cuatro fringílidos -un verderón común (Chloris chloris) y tres pinzones comunes (Fringilla coelebs)- fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, al presentar un estado más comprometido.

Una inspección más profunda al paraje destapó la presencia de un ejemplar de serín verdecillo (Serinus serinus) adherido a una rama por una sustancia adhesiva (pegamento o liga), permaneciendo inmóvil por este método de captura igualmente prohibido.

El Seprona localizó también, en las inmediaciones, una jaula artesanal que albergaba tres jilgueros (Carduelis carduelis) que eran utilizados como reclamo para atraer -de manera ilegal- con su canto, a otras aves silvestres.

Los agentes de la Guardia Civil han identificado al responsable, que ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Titular del Juzgado de Villarcayo, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna tipificado en nuestro Código Penal.

Las artes y utensilios han sido intervenidos, ya que el uso y la simple tenencia de estos sistemas de captura no selectiva e indiscriminada está prohibida en Castilla y León, así como en el resto de España y en otros países.