Detenido un vecino de Bernuy de Porreros (Segovia) cuando regaba a mano plantas de marihuana

SEGOVIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Segovia a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito por cultivo de drogas, al ocuparse del cuidado y riego de una plantación de marihuana oculta en un pinar cercano a Navalmanzano, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación tuvo su origen en la colaboración ciudadana, que dio aviso a los agentes de la zona sobre el posible delito. Los guardias examinaron la zona y detectaron marcas inusuales en las vías forestales que dan acceso al lugar, lo que les llevó a realizar batidas a pie hasta que dieron con las plantas. Las mismas se encontraban ocultas en un área de densa vegetación de encinas, a las afueras de un pinar situado próximo al camino que une los municipios de Navalmanzano y Pinarnegrillo, en el paraje conocido como Pinar de Allende.

En ese enclave, la Guardia Civil intervino una decena de plantas de marihuana que presentaban un estado avanzado de floración y estaban listas para su inminente recolección. El cultivo era de exterior y estaba dispuesto en macetas individuales. Según revela la investigación, el detenido las regaba de forma manual y periódica mediante garrafas de agua, lo que obligaba a acudir con regularidad al paraje para atender las plantas. Para evitar ser descubierto, el presunto autor camuflaba el material de riego bajo una red que mantenía oculta en una vía forestal próxima.

Tras varias semanas de vigilancias en la zona, el pasado 30 de septiembre agentes del Puesto de la Guardia Civil de Navalmanzano sorprendieron al implicado 'in fraganti', realizando labores de mantenimiento, riego y cuidado del cultivo, por lo que los guardias civiles procedieron a su detención inmediata.

El detenido es un hombre de 35 años, de nacionalidad extranjera y residente en Bernuy de Porreros. Tras su detención ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

La Guardia Civil destaca que la información aportada por la ciudadanía fue el punto de partida de la operación, por lo que ha recordado la conveniencia de descargar la aplicación AlertCops, que permite ponerse en contacto, en caso de emergencia, con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la aplicación hace posible recibir en el teléfono móvil un mensaje de aviso cuando el usuario se encuentre en una zona afectada por incidencias.