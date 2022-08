Dimite el alcalde socialista de La Seca (Valladolid) por motivos de salud

LA SECA (VALLADOLID), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Seca (Valladolid), el socialista Gregorio Bayón Piñero, ha presentado su dimisión del cargo tras alegar motivos de salud.

A través de un escrito dirigido a los integrantes de la corporación provincial, medios de comunicación y ciudadanía en general, el hasta ahora primer edil de La Seca recuerda que desde 2015 ha cumplido con sus atribuciones y responsabilidades "con la satisfacción de trabajar por el desarrollo y progreso del pueblo" de su "alma y corazón", donde siempre ha vivido y quiere vivir.

"Como es público y notorio, mi estado de salud no es el mejor, especialmente desde 2019. Mi desgaste personal, motivado por mi salud maltrecha, me obliga a tomar esta decisión, largamente meditada. Han sido siete años intensos, incluso cuando he estado al margen por fuerza mayor debido a mi salud", explica en su misiva el munícipe, quien muestra su agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en este "intenso viaje".

En ese capítulo de agradecimientos, el alcalde recuerda en primer lugar a todos sus compañeros de los equipos de gobierno con los que ha trabajado, "siete años de trabajo conjunto y de cumplir muchas metas planteadas, siete años con dos equipos de gobierno en el que ha habido personas que también decidieron tomar otros rumbos".

Extiende su reconocimiento a la labor de todo el personal del Ayuntamiento, en concreto a los cuatro secretarios municipales, tres secretarias y un secretario con los que ha compartido codo con codo, así como, por supuesto, a todos los vecinos de La Seca.

"Sois mis vecinos y durante siete años, con errores y aciertos, me he dejado todo lo que tengo con ilusión y amor por este, mi pueblo. Gracias, La Seca", concluye Gregorio Bayón.