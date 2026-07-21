Diputación de Palencia incrementa hasta los 10.000 euros el Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique

El alcalde de Paredes, Luis Calderón, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha incrementado la dotación del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique en un 66 por ciento, hasta los 10.000 euros, además de que impulsará durante todo el año nuevas actividades de creación literaria y la programación del Aula de Poesía Jorge Manrique.

Asimismo, la institución Provincial impulsará el desarrollo de la marca territorial 'M de Manrique', con el objetivo de consolidar a Paredes de Nava y a la provincia como un referente nacional de la poesía y la creación literaria.

Así se recoge en el nuevo convenio de colaboración suscrito por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, que amplía de forma significativa el ámbito de cooperación entre ambas instituciones.

Frente a los acuerdos de años anteriores, centrados exclusivamente en la convocatoria del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, el nuevo texto incorpora una estrategia cultural más "ambiciosa que permitirá impulsar iniciativas permanentes de promoción de la poesía y de difusión del legado del poeta universal", como ha afirmado Armisén.

La aportación de la Diputación asciende a 30.000 euros, de los que 10.000 euros se destinan a la financiación íntegra del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique y 20.000 euros al desarrollo del Aula de Poesía y del proyecto 'M de Manrique'.

Por su parte, el Ayuntamiento de Paredes de Nava aportará 16.118,30 euros para impulsar entre ambas instituciones un proyecto que pretende convertir la figura de Jorge Manrique en uno de los grandes ejes culturales de la provincia.

Para Ángeles Armisén, "la cultura constituye un elemento de desarrollo para el territorio y una herramienta para generar oportunidades, preservar el patrimonio y proyectar la identidad de la provincia", a lo que contribuye el convenio suscrito con Paredes de Nava.

En la firma del acuerdo ha asistido la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, así como el responsable del Aula de Poesía, el poeta Sergio García Zamora, y María Valcárcel y Juan Carlos Pérez, de la empresa Nomenklatura Gestión Cultural, responsable del resto de proyectos incluidos en el convenio.

El Premio Internacional de Poesía continuará abierto a autores mayores de edad de cualquier nacionalidad, siempre con obras inéditas escritas en castellano. El plazo para la presentación de originales permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026.

Como en ediciones anteriores, la obra ganadora será publicada por una editorial de prestigio nacional y el fallo corresponderá a un jurado integrado por destacadas personalidades del mundo de las letras.

Asimismo, el convenio amplía significativamente su objeto al incorporar nuevas líneas de actuación que trascienden la celebración del premio como es el desarrollo de actividades de creación literaria vinculadas a Jorge Manrique, el impulso de la marca territorial 'M de Manrique' y la programación estable del Aula de Poesía Jorge Manrique, recientemente puesta en marcha en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava.

El objetivo es convertir este espacio en un centro de referencia para la formación, la creación y la difusión literaria, con una programación permanente que permita mantener vivo el legado del poeta y extender sus actividades al conjunto de la provincia.