La Diputación de Segovia abre la convocatoria de ayudas del Fondo de Cohesión a pueblos de 1.000 o menos habitantes

Archivo - El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, visita Codorniz. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia abre hasta el próximo 30 de octubre el plazo de solicitud para las subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial a municipios de población inferior o igual a 1.000 habitantes, una línea de ayudas dotada de 1,5 millones de euros.

Después de proceder hace unos días a la firma de la renovación del acuerdo de colaboración con la Junta de Castilla y León para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial, la Diputación ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de este fondo.

De este modo, de los 1.764.634 euros otorgados a la provincia de Segovia, la institución provincial se encarga de coordinar, a través de esta convocatoria, la distribución de 1.526.114,69 euros, mientras el resto lo gestionará la Administración autonómica para aquellos municipios de más de un millar de vecinos.

En el caso de las ayudas coordinadas por la Diputación, los consistorios podrán destinar el beneficio a inversiones vinculadas a infraestructuras y equipamientos de servicios municipales mínimos y obligatorios, así como a aquellos relacionados con otros servicios de interés comunitario prestados por las entidades locales.

Y es que, entre los objetivos principales de estas inversiones, financiadas al 34 por ciento por la Junta de Castilla y León y al 33 tanto por la Diputación como por los ayuntamientos, figuran, tanto el de contribuir a mejorar y equilibrar las condiciones de vida de los pueblos, como el de garantizar y modernizar los servicios públicos locales.

Así, los ayuntamientos, que podrán tramitar sus solicitudes hasta el 30 de octubre, inclusive, disponen de toda la documentación necesaria en la web de la Diputación.

Las actuaciones financiables, para las cuales la Diputación aporta un total de 751.668,47 euros, serán aquellas que hayan sido ejecutadas o sean ejecutadas entre el 23 de abril del presente año y el 30 de noviembre de 2027.