Diputación de Segovia invierte más de 16 millones de fondos europeos con una ejecución del 94%

De Vicente, durante el balance que ha ofrecido este lunes. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha invertido más de 16 millones de euros procedentes de fondos europeos a lo largo del actual mandato corporativo, en concreto 16.087.997,88 euros, en una ejecución real de los proyectos del 94 por ciento, con más de 15 millones ya justificados.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha realizado el balance de las inversiones desarrolladas de estas ayudas y ha destacado que "por cada euro propio invertido por la Diputación, se han captado 9,58 euros procedentes de Europa", una proporción que "refleja el trabajo de planificación de los distintos departamentos a la hora de ajustar las solicitudes a los requisitos de cada convocatoria".

De Vicente ha señalado que estas actuaciones han mejorado la vida en el territorio con proyectos en asuntos sociales, empleo, turismo, cultura y gestión de residuos.

Entre los proyectos más significativos destaca la dotación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el SPEIS, que ha recibido 2.151.682,04 euros de fondos europeos, ya ejecutados y justificados en su totalidad.

El servicio, que lleva más de siete meses en funcionamiento, ha supuesto la construcción de dos parques, en Palazuelos de Eresma y en Boceguillas, además de la selección del personal y la dotación de medios técnicos y vehículos.

Asimismo, la musealización de las termas romanas de la ciudad de Confloenta se ha erigido como otro de los hitos del periodo, con una inversión superior a 1,8 millones de euros de origen europeo. El proyecto, desarrollado desde el Área de Cultura, Juventud y Deportes, ha permitido habilitar un itinerario didáctico cubierto que ya puede visitarse.

Otras actuaciones relevantes han sido las llevadas a cabo en los centros residenciales de la institución, el CSS La Fuencisla y el CAPDI Los Juncos, que han supuesto una inversión conjunta de 3.158.713,11 euros, de los que la Diputación ha aportado 514.540,91 euros con fondos propios.

Estas obras han permitido crear varias unidades de convivencia, mejorar la accesibilidad y dotar a ambos centros de equipamiento especializado, entre otros elementos, un microbús accesible y cien por cien eléctrico, ha detallado.

En gestión de residuos, el Consorcio Provincial de Medio Ambiente ha gestionado casi tres millones de euros de fondos europeos, con los que se ha puesto en marcha una línea de tratamiento de biorresiduos en el CTR Los Huertos, con un importe justificado de 2.619.816,43 euros, además de actuaciones para la construcción y mejora de puntos limpios que dan servicio a más de 5.000 habitantes.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia ha recibido algo más de tres millones de euros, de los que se han justificado cerca de 2,9 millones, destinados a iluminación eficiente, señalización de itinerarios e implementación de herramientas digitales.

ACTUALIZACIÓN DE PADRONES

La Diputación también ha destinado fondos a la transformación digital de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a la actualización de padrones, a programas de empleo juvenil y a la mejora de un centro residencial para víctimas de violencia de género.

De Vicente ha explicado que la institución sigue trabajando en un proyecto en marcha, el Plan de Acción Integrado de la Campiña Segoviana, que cuenta con 1.608.000 euros concedidos a través de fondos FEDER, a los que se suma un millón de euros propios, dentro de una convocatoria orientada a combatir la despoblación rural.

De cara al futuro, el presidente ha avanzado que, aunque el ciclo de los fondos Next Generation UE "toca a su fin", la Diputación continuará optando a otras líneas de financiación europea todavía abiertas, como el Fondo FEDER o el Fondo Social Europeo, si bien ha reconocido que a las diputaciones provinciales les resulta "más difícil acceder a determinadas convocatorias por sus exigencias de territorialidad".

De Vicente ha adelantado además que varios proyectos con presupuesto ordinario verán la luz en el próximo trimestre, entre ellos las actuaciones vinculadas a la carretera de La Granja a la estación de tren, cuya ejecución depende del convenio suscrito con la Junta, a través del SomaCyL.