La Diputación de Segovia, reconocida por la gestión de su sistema interno de información y prevención del fraude

Certificado del sistema de prevención del fraude. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCYL) ha otorgado a la Diputación de Segovia la certificación AVAL SII Excelencia, un reconocimiento que respalda el diseño y funcionamiento del Sistema Interno de Información (SII) que previene irregularidades, fomenta la integridad en la gestión pública y refuerza activamente la lucha contra el fraude y la corrupción.

En su reciente evaluación, correspondiente al proyecto piloto de apoyo y valoración impulsado por la AICCYL, la institución provincial ha obtenido una calificación de 11,6 puntos sobre 10.

Esta puntuación, que supera el baremo ordinario, refleja que la Diputación ha dado un cumplimiento "sobresaliente" a las exigencias recogidas en la Ley 2/2023, de la protección de las personas informantes y la lucha contra la corrupción.

Además, ha adoptado buenas prácticas adicionales que van "más allá" de lo estrictamente obligatorio por ley, de acuerdo a la valoración del AICCYL, difundida por la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el análisis emitido por la autoridad autonómica ha destacado que este mecanismo de la Diputación se integra dentro de una política más amplia orientada a la prevención, detección y respuesta frente al fraude y la corrupción. De este modo, el sistema contribuye a fortalecer la cultura de integridad institucional en el ámbito de la Administración pública.

El certificado de excelencia tiene una vigencia de tres años, por ello, desde la Diputación de Segovia se asume esta valoración como un estímulo para "seguir avanzando" en el compromiso institucional "con la ética pública y el buen gobierno".

Asimismo, la institución ha trasladado que ya ha empezado el análisis del informe de retroalimentación facilitado por la AICCYL con el firme compromiso de aplicar las recomendaciones sugeridas y realizar los ajustes organizativos necesarios que garanticen la mejora continua del sistema en los próximos años.