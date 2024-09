La Diputación de Zamora cede una vivienda a la Gerencia de Salud para acoger un centro de rehabilitación psicosocial

ZAMORA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha aprobado la cesión a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de la llamada "vivienda del director" en el recinto de La Aldehuela, que acogerá un centro de rehabilitación psicosocial.

La cesión, que se ha autorizado en el Pleno de la institución provincial con la unanimidad de todos los grupos, durará 50 años, prorrogables otros 25, y en la que queda garantizada la regresión de las instalaciones a la institución provincial si no se llegan a realizar los servicios previstos.

Por lo demás, la Diputación de Zamora ha dado el visto bueno, por valor de 190.000 euros y un periodo de cinco años que empieza el 1 de enero de 2024, a la contratación del servicio de suministro de agua embotellada para los municipios que se encuentren en dificultades puntuales de suministro a través de la red. Un punto que ha registrado el consenso de todos los grupos, aunque con fricciones.

La oposición ha criticado los plazos, ya que el contrato acabará el trámite burocrático con el primero de los años del acuerdo prácticamente acabado. En este sentido, Sandra Veleda (PSOE) ha pedido más celeridad, mientras que Laura Rivera (IU) ha lamentado que se tenga que "llevar agua embotellada a los pueblos" y "se asuma que el problema seguirá en los próximos cinco años".

Ante ello, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha defendido la "buena labor que esta Diputación hace" en materia de gestión de aguas. "El servicio de agua embotellada no es sistemático, es puntual para una urgencia en algún pueblo", ha añadido el presidente, quien ha recordado además la instalación de estaciones de depuración portátiles y definitivas.

La Diputación ha dado también el visto bueno, por unanimidad, al convenio con el Ayuntamiento de Vezdemarbán para la construcción, explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales.

NUEVAS LUMINARIAS

Por otro lado, la aprobación del convenio de colaboración con varios ayuntamientos para la ejecución del programa DUS 5000 se ha aprobado con polémica por la elección de los municipios que recibirán la subvención del Estado para esta infraestructura (nuevas luminarias eficientes, en este caso).

Se trata de una inversión de nueve millones de euros que podría ir destinada todos los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia, pero que recibirán únicamente 44 ayuntamientos zamoranos, ha criticado Rivera.

Sobre este punto, Faúndez ha explicado que se informó a todos los ayuntamientos y que fueron más de 50 los que voluntariamente quisieron acogerse a la subvención. "Algunos tienen ya las luminarias cambiadas. No se hace a dedo, pero usted enreda y manipula la realidad", ha añadido Faúndez en referencia la portavoz de Izquierda Unida. "Si no sabe, pregunte, pero demuestra que no sabe ni detrás de lo que anda", ha concluido el presidente.