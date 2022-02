Dos detenidos en Burgos por el hurto de ocho tramos de vías de tren

BURGOS, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado y detenido a R.J.J., de 20 años, y C.J.G., de 22, como presuntos autores de un delito de hurto de material ferroviario. Se han recuperado ocho tramos de vía e intervenido material para facilitar su corte.

En respuesta a la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia aparentemente sospechosa de una furgoneta y dos jóvenes en las inmediaciones de una infraestructura ferroviaria a su paso por una localidad de la comarca Odra-Pisuerga, la Central de Servicios comisionaba varias patrullas al lugar, para interesarse por la vicisitud y en evitación de hechos delictivos.

Al aproximarse al punto de referencia los agentes observaron la presencia de una furgoneta que se ausentaba a gran velocidad del lugar y que circulaba por un camino de concentración parcelaria paralelo a la Autovía A-62, ocupado por dos personas.

La furgoneta fue interceptada más adelante e identificados los dos ocupantes que no su pudieron demostrar el lícito origen y propiedad de los ocho tramos de vía férrea que aparecieron en la zona de carga del vehículo, tras un registro practicado al interior del mismo, material que ha sido recuperado y devuelto a su propietario.

También se practicaron pesquisas para descartar que los raíles sustraídos no procedían del propio tendido del ferrocarril, por si la seguridad y el propio servicio pudieran haber sido afectados; no obstante, el resultado aclaró que se trataba de secciones de raíles sueltos para reposición apilados en un depósito aledaño y no perteneciente a las propias vías.

Además se ha intervenido la herramienta utilizada para corte del material metálico, hallada en la furgoneta, así como bombonas de oxígeno y propano, una manguera y un soplete.

R.J.J. y C.J.G. han sido detenidos como presuntos autores de un delito de hurto, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Burgos.