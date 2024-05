Desmantelada una plantación indoor con 704 plantas de marihuana

PONFERRADA (LEÓN), 15 May (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Ponferrada (León) ha detenido a un hombre y una mujer, inquilinos de un chalet de la localidad berciana, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, desmantelándose una plantación indoor de marihuana en la que se encontraban un total de 704 plantas de marihuana de diferentes tamaños.

La investigación se inició por las sospechas levantadas tras los seguimientos y vigilancias realizados a la pareja en un chalet sin vecinos colindantes, que "evitaba además de las miradas indiscretas, la percepción de posibles olores derivados de las plantaciones" por lo que la ubicación resultaba "idónea" para desarrollar la actividad ilícita.

Tras solicitar un mandamiento judicial de entrada y registro, la Policía Nacional pudo corroborar la "total transformación" del inmueble en una instalación idónea para la plantación y producción de forma profesional de sustancias estupefacientes.

Contaba con un "sofisticado" entramado híbrido y eléctrico, habían instalado un "complejo sistema de iluminación" en primera planta y en la bodega, con varios diferenciales eléctricos, transformadores de potencia y red de distribución de baja tensión con un "gasto energético enorme", alcanzando picos de hasta cien amperios.

Además, el inmueble tenía pozo propio, con lo que el sistema de consumo de agua estaba resuelto, con un sistema de riego "totalmente estanco y muy perfeccionado" para facilitar el crecimiento de las plantas de marihuana.

Diversas mediciones tomadas por los técnicos en distintas franjas de tiempo en las inmediaciones de la ubicación del chalet arrojaban que la instalación ilegal enganchada a la red eléctrica generaba una "importante pérdida" de energía en torno al 50 por ciento, para el resto de usuarios.

OPERATIVO POLICIAL

La investigación se inició tras recibir una información a través de una comunicación anónima que puso a los investigadores sobre la sospecha de que los inquilinos que no tenían ninguna actividad laboral reconocida podían estar utilizando su domicilio para traficar con sustancias estupefacientes.

La planta baja era utilizada como domicilio y la segunda planta, estaba siempre con las persianas de las ventanas totalmente cerradas. Durante las vigilancias se detectó en las inmediaciones del inmueble un olor intenso a marihuana, que pasaba desapercibido, ya que no residían vecinos en las proximidades.

ALTO NIVEL DE VIDA

Los residentes, con antecedentes policiales por hechos de esta índole, no trabajaban y tenían como único ingreso legal una pensión "insuficiente para el ritmo de vida que mantenían". No obstante, habían adquirido recientemente coches de alta gama y llevaban un "alto nivel de vida". en sus cuentas bancarias se comprobaban importantes movimientos, aunque no realizaban reintegros, solo hacían transferencias de cantidades importantes de dinero a familiares y pagos.

Todos estos indicios, hacían sospechar de actividades ilícitas, por lo que se decidió solicitar mandamiento de entrada y registro judicial para intervenir el inmueble.

Tras la entrada y registro, se procedió a la detención de los moradores, a la intervención de tres vehículos de alta gama y a la incautación de dinero en efectivo, numerosos recipientes y bolsas con grandes cantidades de marihuana. También pequeñas dosis de cocaína y material relacionado con el cultivo y tratamiento de la marihuana, envasadoras al vacío, enfriadores de aire y agua y básculas de precisión.

En la planta primera del inmueble y en la bodega se incautaron un total de 489 plantas de marihuana de entre 20 y 120 centímetros de altura y 215 planta pequeñas, entre 5 y 15 centímetros de altura, en diferentes estadios de crecimiento con sus respectivas muestras.

Además, una bolsa con polvo verde de marihuana con un peso de 98 gramos, una cazuela con restos de polvo verde, bolsas con semillas, un tarro de cristal con 42 gramos de cogollos de marihuana en su interior, 44 lámparas metálicas y cinco de led y 24 bombillas de 600 varios.

Asimismo, se han intervenido quince ventiladores, nueve filtros de grandes dimensiones, dos termostatos, una prensa de color negro pequeña, descogolladora-extractora de polen de grandes dimensiones, una sulfatadora verde y tres bombas de agua con un enfriador, así como ocho tubos grandes de PVC con forma octogonal y conectados entre sí con agua.

IMPACTO

El desmantelamiento da un "golpe significativo" al tráfico de drogas y en concreto es una "importante operación" contra esta modalidad de plantaciones indoor de marihuana en interior de domicilios.

Finalizadas las diligencias los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia que ha decretado su ingreso en prisión.

Este tipo de plantaciones indoor de marihuana en interior de inmuebles, "están proliferando exponencialmente por su alto rendimiento, su anonimato y discreción". La primera inversión para las instalaciones, "pese a ser costosa, es amortizada rápidamente y puede ser reutilizada en siguientes ocasiones", según la Policía Nacional.