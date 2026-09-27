Dos jóvenes heridos en el vuelco de un coche en Benavente (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un varón de unos 18 años han resultado heridos en el vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la ZA-P-2544, en Benavente (Zamora), en la madrugada de este domingo, 27 de septiembre, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.04 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba que al menos una de las ocupantes del vehículo estaba herida y no podía salir del mismo.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Benavente, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios para atenderla.

En el lugar, Sacyl ha atendido y trasladado a un varón y una mujer, de unos 18 años, en ambulancia de soporte vital básico, con el personal del centro de salud, al Hospital Comarcal de Benavente.