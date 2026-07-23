EA pide restringir el tráfico en la ZBE de Valladolid y acusa al Ayuntamiento de "burlarse" de afectados por ozono

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid que restrinja "sin más dilación" el tráfico en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ante el episodio de contaminación por ozono que acumula cinco días consecutivos de superación del umbral legal para la protección de la salud y ha acusado al Consistorio de "burlarse" de las personas afectadas por limitar las medidas a la reducción de velocidad.

La organización ha señalado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que desde el pasado sábado 18 de julio la ciudad registra cinco días consecutivos con niveles de ozono superiores al valor objetivo para la protección de la salud, fijado en 120 microgramos por metro cúbico de aire, en el que constituye el tercer episodio de este contaminante durante el verano.

En este contexto, ha criticado que el Ayuntamiento demorara hasta el martes la activación de la Situación 2 del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano y que las únicas restricciones aplicadas hayan consistido en limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en calles del casco histórico que ya cuentan con esa limitación de forma habitual.

Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al alcalde que ordene el cierre al tráfico del interior de la Zona de Bajas Emisiones y que inicie la revisión del Plan de Acción ante la reiteración de episodios de contaminación por ozono y la "escasa eficacia" de las medidas adoptadas hasta ahora. Asimismo, ha pedido una reunión con el regidor para analizar la aplicación del plan.

Además, la organización ha propuesto ampliar el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones hasta la ronda interior de la capital vallisoletana para reducir el tráfico metropolitano, reforzar el transporte público eléctrico y crear un servicio metropolitano de Auvasa, junto a otras medidas como limitar el uso de disolventes orgánicos, reducir la velocidad en las rondas y autovías o restringir el acceso motorizado a grandes superficies comerciales durante los episodios de alta contaminación.