Zapatero ofrece su primera entrevista tras declarar como investigado por el rescate de Plus Ultra este jueves en TVE

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será entrevistado este jueves en 'Mañaneros 360' de TVE, según ha informado la cadena.

Zapatero estará en el plató del programa de actualidad de La 1 a partir de las 13.00 horas y la entrevista correrá a cargo del copresentador del programa, Javier Ruiz.

Se trata de la primera entrevista concedida por Zapatero tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

El magistrado acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

En su declaración, el expresidente insistió en que no intervino para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. "No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", aseguró.