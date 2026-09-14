Los embalses del Duero están al 43,7% de su capacidad, cuatro puntos menos que hace un año y 1,7 puntos más que la media

Archivo - Desembalse en una presa en Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes, 14 de septiembre, 1.249,1 hectómetros cúbicos lo que supone el 43,7 por ciento de su capacidad.

Según los datos aportados por la CHD, este registro se sitúa cuatro puntos por debajo del valor de hace un año, cuando llegó al 48,1 por ciento, y 1,7 puntos por encima de la media de la última década, cuando se situó en el 42 por ciento.

Por sistemas, la reserva del Esla y Órbigo, en la provincia de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentra al 36,4 por ciento y el del Carrión (Camporredondo y Compuerto) al 28,4 por ciento y el Pisuera (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 49 por ciento, ambos en Palencia.

En el caso del sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza), en Burgos, está al 61,6 por ciento, y el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo), en Soria, al 54,5 por ciento.

Por su parte, el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) en Segovia llega al 46,5 por ciento; el Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas), en Ávila, al 41,2 por ciento; el Tormes (Santa Teresa), en Salamanca, al 51,7 por ciento, y el Águeda (Irueña y Águeda), también en la provincia salmantina, al 58,7 por ciento.