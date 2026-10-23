ENISE alcanza los 83.646 asistentes en sus veinte ediciones y consolida a León como referente de la ciberseguridad

Archivo - La sede del Incibe en León en una imagen de archivo. - INCIBE - Archivo

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha clausurado este viernes en León la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), que a lo largo de sus dos décadas de trayectoria ha alcanzado los 83.646 asistentes y ha consolidado a la ciudad como un punto de encuentro de alcance internacional para el sector.

El director general de INCIBE, Félix Barrio, ha participado en la clausura institucional de 20ENISE tras tres jornadas dedicadas al análisis de los retos de la ciberseguridad, la presentación de soluciones y el impulso de la colaboración.

Durante el acto, Barrio ha destacado la importancia de contar con espacios que conecten a empresas, instituciones, profesionales y emprendedores, al tiempo que ha asegurado que desde el instituto seguirán trabajando para impulsar el talento, la innovación y la colaboración público-privada con el objetivo de fortalecer un ecosistema capaz de generar nuevas oportunidades.

El balance histórico del encuentro suma 1.058 patrocinadores y expositores, además de 2.282 ponentes en sus veinte ediciones. Su dimensión internacional se ha reflejado asimismo en el International Business Forum, que ha reunido a representantes de 114 países, acumula 301 compradores internacionales y ha propiciado 2.420 reuniones bilaterales orientadas a la generación de negocio.

En la edición de este año, inaugurada institucionalmente por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el foro ha contado con 60 compradores internacionales, 14 inversores y representantes de diez delegaciones. Además, el evento ha reforzado su carácter global con la presencia de representantes de 21 países y la incorporación de cinco pabellones internacionales procedentes de México, Irlanda, República Checa, Estonia y Francia.

El apoyo al emprendimiento y la innovación también ha tenido un espacio destacado en la programación a través de 22 proyectos vinculados a INCIBE Emprende -12 de aceleración y diez de incubación-, junto con iniciativas centradas en la Compra Pública Innovadora (CPI), sesiones técnicas y actividades prácticas diseñadas para abordar los desafíos presentes y futuros del sector.