La Escuela Superior de Arte Dramático de CyL es "modelo de excelencia", atracción de talento y polo de empleo

La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl) se ha convertido en un "modelo de excelencia", que atrae talento, ya que cerca de la mitad de matriculados proceden de otras autonomías y países, además de favorecer la "empleabilidad y el emprendimiento".

Así lo han señalado su director, José Manuel Mora, y la consejera de Educación, Rocío Lucas, minutos antes de participar en la inauguración oficial del curso 2024-2025, un acto en el que han estado acompañados por el músico e investigador en folclore castellanoleonés, Fernando Ortiz.

"Creo que la escuela se ha convertido en un agente cultural, movilizador, no solo de la educación sino también de devolver esa educación en forma de teatro a la ciudad y a la comunidad", ha descrito el director que ha avanzado que el centro cuenta actualmente con 98 alumnos matriculados -53 en la especialidad de Interpretación y 45 en Dirección Escénica y Dramaturgia-, a los que hay que sumar los 25 alumnos de la sexta edición del Máster Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea. Un alumnado que procede de distintos puntos de España y fuera del territorio nacional como Costa Rica, Argentina, México y Chile y que suponen cerca del 50 por ciento del total de matriculados.

"Hay muchos alumnos de otras comunidades que optan por venir. Hay incluso alumnos de los principales centros de creación del país, Madrid y Barcelona, que optan por hacer el máster de Castilla y León y eso supone también una inversión en la tendencia natural de salida. Entonces para nosotros es un orgullo poder contar con unos estudios de primerísimo nivel, muy competitivos", ha incidido Mora.

Al hilo de estas palabras, ha valorado que alumnos del centro estén ya "en series de televisión española, en compañías potentísimas y en centros de producción nacionales". "También hay muchos egresados que terminan haciendo teatro clásico en la Compañía Nacional y otros egresados que también optan por quedarse en Castilla y León, formar sus propias compañías y empezar a trabajar en la comunidad, algo que también es muy importante para crear tejido y para movilizar", ha continuado, algo que da sentido "al trabajo" que se hace "cada día". "Un trabajo que está muy apoyado, de forma muy sólida, con recursos y con mucho cariño por parte de la Consejería de Educación", ha abundado.

Rocío Lucas, por su parte, ha incidido en que la Escuela cada vez tiene "mayor prestigio" y que la Junta seguirá "potenciando como un centro "de excelencia y calidad". "Es una escuela que se marca dentro de la gestión que hacemos a través de una fundación, dentro de la Consejería de Educación, que es lo que ha permitido tener ese nivel de excelencia y es lo que ha permitido también que nos hayamos anticipado en muchas de las cuestiones que ahora recoge la ley, pero que ya nosotros, como comunidad autónoma, llevamos ya tiempo poniendo en marcha", ha argumentado.

Además de la actividad docente, con 15 promociones egresadas, se realizan talleres, encuentros y clases magistrales de profesionales para completar la formación del alumnado. La Esadcyl mantiene un contacto permanente con el sector del teatro y del cine para favorecer la empleabilidad de sus estudiantes.

Por otra parte, la apuesta por la internacionalización de la Escuela continúa creciendo -proyectos de movilidad Erasmus+ en París, Milán, Tallin o Lisboa y con universidades latinoamericanas; convenios con instituciones en Bélgica, Italia, Portugal, Polonia, Estonia y Chile-.

Desde hace seis cursos, la Esadcyl imparte el Máster en Enseñanzas Artísticas: 'Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea'. La cita, que atrae cada año a alumnos de toda España y varias nacionalidades, arrancará el próximo mes de enero.

A través de su residencia artística, que se celebra en abril, esta titulación oficial ofrece al alumnado la posibilidad de explorar nuevas poéticas creativas en un formato de laboratorio y en un entorno del medio rural. La Compañía La Zaranda, con más de 40 años de trayectoria en el teatro de creación, compartirá sus experiencias con los estudiantes.

LECCIÓN INAUGURAL

Fernando Ortiz ha sido el encargado de impartir la lección inaugural que ha versado sobre la "oralidad". "Un fenómeno que habría que estudiar con bastante intensidad, que es, de alguna manera, cómo un patrimonio inmaterial se nos ha venido transmitiendo, superando un siglo y todas las fronteras. Es un mondo fascinante de patrimonio inmaterial que nos ha llegado a través de la tradición oral", ha añadido.

Por último, uno de los alumnos de la escuela Ismael Fuertes ha señalado que eligió la Esadcyl porque era de las "mejores de España". "Me informé un poquito del personal docente, creo que también tenía un muy buen nivel y en cuatro años aquí lo he podido constatar. Tienen un nivel en el que te enseñan desde un primer momento a explorar un poquito cómo es tu cuerpo, a tener un poquito más conciencia de tu voz, de tu palabra y están muy pendientes de eso. Entonces creo que para un actor es de las cosas más importantes que se pueden tener y gracias al personal de toda la escuela he podido aprender mucho de ellos", ha apuntado.