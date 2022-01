Un estudio liderado por la USAL analiza conductas xenófobas en Europa a través del análisis de 850.000 'tuits'

SALAMANCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad de Salamanca (USAL), con el profesor Carlos Arcila Calderón como principal investigador, ha analizado conductas xenófobas en unos 850.000 publicaciones en Twitter de 2015 a 2020 con el objetivo de predecir cómo estos 'tuits' en redes puede predecir actitudes sociales ante movimientos migratorios.

Según la información facilitada a Europa Press, el discurso de odio constituye una de las amenazas más graves para la convivencia en la Unión Europea y, basados en esta premisa, investigadores de la Universidad de Salamanca han demostrado que "la presencia de mensajes xenófobos en redes sociales sirve para predecir la opinión púbica y las actitudes ciudadanas de aceptación social hacia los inmigrantes en Europa".

Además, tal y como han reseñado desde el Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la USAL, los participantes han comprobado que en las regiones europeas con más extranjeros, las actitudes hacia estos colectivos son más favorables.

Se trata de "uno de los estudios internacionales más amplios liderados en este ámbito desde España" y "supone un importante avance en el uso de técnicas computacionales para el estudio y monitorización del discurso de odio", han añadido.

Según el estudio, los datos de Twitter pueden ser utilizados para tener "un mejor conocimiento de las actitudes de la ciudadanía a nivel local y regional", lo que "permitiría diseñar políticas e iniciativas más adecuadas que faciliten la integración y la convivencia de los extranjeros".

La investigación, que ha sido publicada esta semana por la revista científica 'Comunicar', analiza casi 850.000 tuits geolocalizados relacionados con migrantes o refugiados recogidos en todos los países de la Unión Europea entre 2015 y 2020, "detectando automáticamente aquellos que contienen odio, gracias a la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en los equipos del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE)".

MAPA

Estos datos, que generan "el primer mapa europeo de discurso de odio contra inmigrantes", fueron comparados con indicadores sobre aceptación en cada una de las regiones europeas (nivel NUTS 2) extraídos del Eurobarómetro.

Según Carlos Arcila Calderón, profesor de la Universidad de Salamanca e investigador principal del estudio, una de las novedades más importantes es el uso de contenidos geolocalizados, ya que permite realizar un trabajo "mucho más detallado comparando regiones", puesto que "a menudo dentro de un mismo país hay diferencias que no pueden ser obviadas: por ejemplo, ni las actitudes hacia los inmigrantes ni el volumen de odio en redes sociales son iguales en regiones como el País Vasco o Extremadura".

Otra de las novedades del estudio es su "condición longitudinal", lo que permite evaluar la evolución tanto de las actitudes como de la presencia de odio en Twitter a lo largo del tiempo.

Para ello, los investigadores generaron una visualización en formato vídeo en donde muestran dónde y cuándo se han producido grandes acumulaciones de discurso de odio hacia inmigrantes y refugiados en Twitter entre 2015 y 2020.

PRINCIPALES "FOCOS"

Los principales focos están en grandes ciudades, donde hay un mayor volumen de población, pero llama la atención "el gran volumen de odio observado de manera constante en Italia y algunos focos derivados de fenómenos mediáticos", han apuntado.

Así, el odio permanece estable en Reino Unido en el periodo analizado, pero resulta "más alto" en 2016, "coincidiendo con el Brexit"; también en los años 2015 y 2016, durante la llegada más alta de refugiados sirios, la presencia de odio online fue "más habitual", algo que también sucede a mediados de 2018, "en parte a raíz del caso del buque Aquarius que atracó en Valencia tras varios días en el Mediterráneo".

Sobre la situación en España, el profesor Arcila ha indicado que "el problema del discurso de odio no se puede infravalorar, pero sí conviene ponerlo en contexto y reconocer que las actitudes hacia el inmigrante son mejores que en muchos otros lugares y que, en términos generales, España puede considerarse un país tolerante".

AUTORES

El estudio, titulado 'Discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa: Análisis de tuits con geolocalización', es producto de una investigación desarrollada por un equipo de investigadores del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca, entre los que también se encuentran investigadores en formación como Cristina Quintana-Moreno, Javier J.

Amores y David Blanco-Herrero.

El estudio ha recibido financiación de la Unión Europea a través de los proyectos internacionales 'Enhanced migration measures from a multidimensional perspective (HumMingBird)', financiado con 2.992.035 euros dentro del programa Horizonte 2020, y 'Preventing Hate Against Refugees and Migrants (PHARM)', financiado con 362.131 euros dentro del programa Rights, Equality and Citizenship, han indicado.