Extinguido el incendio accidental de Brieva (Segovia) que afectó a casi 3.200 hectáreas

SEGOVIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por extinguido el incendio forestal que se declaró el 20 de julio en el término municipal de Brieva (Segovia) y que afectó a casi 3.200 hectáreas, casi mil de ellas de superficie arbolada.

Según informa a través de la web Inforcyl, y de la que se hace eco Europa Press, la superficie total arrasada por las llamas es de 3.181 hectáreas, de las que 949,7 son de superficie arbolada; 483,9 de matorral; 841,3 de pasto; 888,1 agrícola, y 18,3 de "otras" características.

El incendio se originó el pasado 20 de julio a las 15.29 horas por causas accidentales. Dos horas después se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 y, desde este martes, se ha dado por controlado.