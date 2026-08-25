Extinguido el incendio de La Tejera, en Hermisende (Zamora), donde llegó a declararse IGR-2

HERMISENDE (ZAMORA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio que afectó a la zona de La Tejera, en Hermisende (Zamora), desde el pasado 15 de agosto y que llegó a declararse con índice de gravedad potencial (IGR-2), según datos del parte de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León.

El incendio quedó extinguido a primera hora de la tarde de este lunes, según recoge el parte publicado a las 19.00 horas y consultado por Europa Press.

Las llamas se originaron a las 5.40 horas del día 15 de agosto, por causas que continúan en investigación, en la zona de La Tejera, localidad perteneciente al municipio zamorano de Hermisende y esa misma tarde se declaró el IGR-2, porque obligó a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, aunque en pocas horas la situación ya se rebajó a IGR-1.

El fuego se dio por estabilizado el día 18 de agosto, cuando la situación se rebajó a IGR-0 y se controló el pasado 21 de agosto antes de su extinción este lunes 24 según el parte de incendios.

El operativo mantuvo una importante dotación de medios aéreos y terrestres, mientras que se trabaja en los datos de perimetración para conocer la superficie afectada.