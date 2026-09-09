FaCyL convoca la IV edición de los Premios de Automoción y Movilidad, que se entregarán en Valladolid el 16 de noviembre

Archivo - Entrega de los III Premios de Automoción y Movilidad de FaCyL. - FACYL - Archivo

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cluster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL) ha convocado la cuarta edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León con plazo de presentación de candidaturas hasta el 1 de octubre, mientras la gala de entrega será el 16 de noviembre en Valladolid.

Tras tres ediciones marcadas por una "amplia participación y el reconocimiento del ecosistema", estos galardones se consolidan como un escaparate nacional de los proyectos que "redefinen la automoción y la movilidad desde Castilla y León".

Los premios se organizan en el marco Protocolo General de Actuación firmado por FaCyL y la Junta de Castilla y León para consolidar el posicionamiento de la Comunidad "como territorio líder en automoción y movilidad internacional".

La directora de Cluster FaCyL, Ana Núñez, ha incidido en que en Castilla y León existe" un enorme potencial de innovación y transformación" y ha puesto en valor a las "empresas, equipos y profesionales que contribuyen a construir el futuro de la automoción y la movilidad".

"Queremos que estos premios sigan siendo el gran escaparate de la innovación de nuestro sector. Una oportunidad para descubrir, reconocer y proyectar el talento, la capacidad tecnológica y el espíritu transformador que hacen de Castilla y León un referente de la automoción y la movilidad", ha apostillado,.

Además, ha subrayado que otro de los objetivos es atraer a los jóvenes hacia el sector de automoción y movilidad. "Esta apuesta nos permitirá mantener el liderazgo y es clave que los jóvenes conozcan todo lo que se les ofrece: un sector tecnológico y abierto. El futuro de la automoción y la movilidad también se está construyendo hoy en las aulas, los laboratorios y los proyectos universitarios", ha aseverado.

En este contexto, los premios incluyen, por primera vez, uno al Talento Joven, que tendrá una dotación económica de 2.000 euros, mientras que al segundo premio se le concederán 1.000 euros. Las bases específicas y el formulario de inscripción están disponibles en https://www.facyl.es/premio-talento-joven/.

De forma paralela, la cuarta edición mantiene otras cinco categorías, el Premio al Referente en Automoción y Movilidad, Premio al Comunicador de Referencia, Premio al Mejor Proyecto Innovador en el área de Movilidad, Premio al Mejor Proyecto en el área de Transformación Digital y Premio al Mejor Proyecto en el área de Sostenibilidad.

Los ganadores de las dos primeras categorías serán seleccionados directamente por el Consejo Rector de Cluster FaCyL y se anunciarán en las próximas semanas.

Para las tres categorías de proyectos, las bases y el formulario de inscripción pueden consultarse en https://www.facyl.es/premios/.

Los proyectos deben desarrollarse en Castilla y León, tener impacto en la comunidad, estar en fase de desarrollo o implementación en el momento de la candidatura y su impacto debe ser cuantificable y verificable.

La ceremonia de entrega de los galardones de esta cuarta edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León se celebrará el 16 de noviembre en Valladolid, donde se reconocerá a ganadores y finalistas de esta convocatoria.